Bianca DellaFancy, atriz da novela Renascer, fica no meio de tiroteio na Avenida Brasil

A atriz Bianca DellaFancy, que estreou na novela Renascer em abril deste ano como a drag queen Janaína, ficou no meio do confronto armado que levou ao fechamento da Avenida Brasil. A artista estava chegando ao Rio de Janeiro nesta manhã. No Instagram, ela compartilhou imagens em que aparece agachada com outras pessoas atrás de um caminhão tentando se proteger.

“Misericórdia, mal cheguei no Rio de Janeiro e estou no meio de um tiroteio”, escreveu a atriz na rede social.

“Foi um susto, um susto horrível. É revoltante pensar em como as pessoas são expostas diariamente à falta de segurança e a tamanha violência”, diz a artista que veio à cidade do Rio para participar de um evento. “Que recepção, hein”, completou.

Durante o confronto, seis pessoas foram atingidas por tiros em operação policial no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. Três dos baleados morreram.

Funcionários e passageiros da Supervia também ficaram acuados devido ao tiroteio em estações da região. Cinco paradas suspenderam embarque e desembarque, por cerca de três horas. A Avenida Brasil foi reaberta às 8h30, podendo sofrer interdições intermitentes. Escolas e unidades de saúde foram impactadas, suspendendo as atividades nesta quinta-feira.

A porta-voz da PM, tenente-coronel Cláudia Moraes, explicou que o tiroteio começou após traficantes reagirem à presença policial no Complexo de Israel. A operação acabou antes do previsto devido à forte resistência dos criminosos.

— As nossas tropas encontraram grande dificuldade em avançar no terreno. As regiões têm valas feitas pelos criminosos, o que atrapalha a entrada nas comunidades. A princípio, a informação que a gente tem é que as tropas devem se retirar, já que os criminosos estão com forte resistência — afirmou ao Bom Dia Rio.

