Chrystian foi marido de Gretchen e casamento acabou por traição do cantor

O cantor Chrystian, da dupla com Ralf, que morreu nesta quarta-feira (19), foi o primeiro marido de Gretchen. A união, no entanto, foi breve: eles terminaram por conta de traições por parte do sertanejo. A história foi relatada no livro "Uma biografia quase autorizada", que conta a trajetória da Rainha do Rebolado.

Quando se casaram, Chrystian tinha 25 anos, e Gretchen, 22. A cantora de "Conga, conga, conga" teria descoberto que o então marido mantinha um caso com algumas das Chacretes — as assistentes de palco do Chacrinha. Rita Cadillac era uma das amantes.

"Várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos. Inclusive, acho que não poupou nenhuma (…) Ele ainda teve a cara de pau de declarar que só transou com a Rita Cadillac", disse Gretchen na sua biografia.

