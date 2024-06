Chrystian revelou que, na sua infância, pai garimpeiro encontrou pedra rara e "comprou tudo"

A- A+

O sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira depois de ter sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal. Em uma entrevista no podcast Piunti, o cantor contou mais sobre sua infância e sobre seus pais.

Famoso pela dupla formada com o irmão, Ralf, Chrystian contou que o pai, que era garimpeiro, encontrou um diamante raro no Mato Grosso, e comprou casa e uma empresa para a família em Goiás.

O artista revelou que, além do garimpo, o pai também tinha uma veia artística. Chrystian contou que, na infância, fazia serenatas nas janelas da vizinhança, acompanhado do pai e do padrinho, que tocava cavaquinho. A mãe dos irmãos, ícones do sertanejo, também tinha seu talento nas artes. Segundo o cantor, ela fazia teatrinhos infantis para crianças nas escolas.

"Ele foi garimpeiro de diamante no Mato Grosso, em Guiratinga. Até pegou um diamante vermelho, cor de sangue. Comprou uma casa, comprou fábrica de calçados" contou Chrystian, na entrevista.

Quem foi Chrystian?

Chrystian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão, Ralf. A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 200, anunciando a separação definitiva em 2021. Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Família de Chrystian publica nota de falecimento

Em nota sobre o falecimento do artista, a família afirma que "sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", lembrando que ele "dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos".

Leia a íntegra da nota da família de Chrystian:

Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos

