luto Chrystian era pai de dois filhos e fãs apontavam semelhança: "Xerox do pai" Sertanejo morreu na quarta (19), após passar mal e ser internado no Hospital Samaritano, em São Paulo

O cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, que morreu na noite de quarta-feira (19), era pai de João e Lia Vieira, com quem compartilhava várias fotos em suas redes socias. Os filhos eram frutos do relacionamento dele com a influenciadora digital Key Vieira, um vínculo que durou 29 anos. O sertanejo estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, e passou mal.

Quando atualizava o seu perfil no Instagram, João costumava receber comentários do pai. Em um deles, Chrystian entregou o apelido carinhoso que deu para o filho: "Meu eterno 'Tililim'. Também te amo, filho", escreveu.

Em homenagem pelo Dia dos Pais, João escreveu a Chrystian: "Só posso agradecer por tudo que já fez por mim, por todos os conselhos, por todo o apoio e principalmente por ser essa pessoa maravilhosa e carinhosa. Nada que eu pudesse escrever aqui representaria o tamanho do meu amor e admiração por você".

E os fãs do cantor também gostavam de interagir com João nas redes. "Xerox do seu pai quando tinha sua idade", apontou uma seguidora.

Repleto de publicações sobre a família no Instagram, Chrystian frequentemente também aparecia em fotos e trocava declarações de amor com a esposa Key Vieira. Os dois se conheceram nos bastidores de um show da dupla na cidade natal da mulher, em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul, e permaneceram juntos por 29 anos.

"Passando pra falar que eu te amo um tantão, Chrystian, nessa e em todas as vidas que nos encontrarmos. Meu passarinho", escreveu Key Vieira em homenagem de dia dos namorados ao cantor.

Em um vídeo publicado pelos dois na rede social, Key diz que "foi atrás dele" depois de se apaixonar pela visão do cantor no palco. Após uma interação em que Chrystian jogou para ela uma toalha usada na apresentação, Key, que vendia perfumes importados na cidade, disse que precisava descobrir qual era a fragrância usada pelo cantor, mas tudo era uma desculpa só para se aproximar do sertanejo. No relato, ela ainda conta que foi até o hotel em que ele estava hospedado e disse ao produtor da dupla que tinha um recado de um amigo de infância de Chrystian, o que era realmente verdade.

"Eu já tinha visto o Chrystian, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Aí quando ele entrou no palco, eu fiquei passada nele, parada nele. Eu só via o Chrystian, eu só ficava vendo ele. Eles tinham comprado um monte de flor vermelha, tipo Roberto Carlos, assim, para jogar para as fãs. E aí, o Chrystian pegou todas aquelas flores e jogou na minha mesa" conta Key Vieira.

Depois que se encontraram, os dois passaram cerca de quatro horas conversando no hotel, e Chrystian disse qual era o perfume que usava na ocasião. Eles trocaram telefones e perpetuaram o contato depois que o cantor precisou ir embora da cidade para seguir com suas apresentações ao lado do irmão, Ralf.

"A gente se encontrou depois de uns três meses e casamos depois de 15 dias. Então, se tem uma história de fã, sou eu. Corri atrás dele. E corram, meninas, quando você sentir que é o seu amor, vai lá e pega. Meu amor, meu marido, minha vida" acrescentou Key.

Relembre a carreira do cantor

Chrystian, 67, começou a cantar aos seis anos, em Goiânia. O talento do artista que faleceu nesta quarta-feira rapidamente fez com que ele fosse destaque em programas de televisão, e mais tarde lançaram a dupla Chrystian e Ralf. Ainda novos, os dois lançaram o primeiro álbum em 1983, e o sucesso "Quebradas da noite" faturou um disco de ouro. Ao todo, os irmãos produziram 20 álbuns ao longo de suas carreiras.

Em nota sobre o falecimento do artista, a família afirma que "sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", lembrando que ele "dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos".

