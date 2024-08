A- A+

Literatura "Ciclo do Cordel" leva oficina para escolas públicas de Iguaracy e Ingazeira, no Sertão do Pajeú Público da formação são alunos de escolas públicas; culminância do projeto será online no youtube do grupo Clube do Cordel dia 1º de setembro, às 10h

O Sertão do Pajeú, berço dos mais originais estilos literários, receberá mais uma ação formativa gratuita do projeto “Ciclo do Cordel”, onde alunos de escolas públicas terão acesso ao ensino teórico e prático de um cordel.



Com incentivo do Funcultura, o projeto inicia nesta segunda (26), na EREF Doutor Diomedes Gomes Lopes, em Iguaracy (PE) e na EREM Aristaque José de Veras, na Ingazeira (PE).

Os participantes abordarão a origem da Literatura de Cordel, suas especificidades técnicas de criação (métrica, rima e oração), escrita criativa, seus meios de circulação, entre outros dados técnicos da manifestação popular, com um total de 40h/ aula de formação.

Quem ministrará as oficinas são integrantes do Clube do Cordel: Natália Oliveira, Carla Santana, Francisca Araújo, Thaynnara Queiroz e Nilson Gonçalves.



O grupo atua há nove anos na cena do Cordel em eventos e projetos. O Clube do Cordel nasceu com o propósito de fomentar a produção literária e estimular a formação de novos cordelistas através da união da cultura e da educação de maneira prazerosa e significativa para os alunos.



A proponência do projeto é da poetisa Francisca Araújo e Luna Vitrolira é a idealizadora deste Ciclo do Cordel para o Funcultura; enquanto Taciana Enes assina a produção executiva. O incentivo é do Funcultura.



Francisca Araújo é uma das oficineiras, e se diz orgulhosa por levar sua arte para sua terra natal, Iguaracy.

“Falar sobre literatura de cordel é muito importante para o fortalecimento da escrita e da cultura da oralidade. É muito especial para mim poder trazer à minha cidade um projeto como este, especialmente, por contemplar estudantes da rede pública na escola onde estudei e trabalhei há alguns anos atrás”, afirma a oficineira Francisca, natural de Iguaracy.

Produção de cordeis e sarau

Durante a formação, os alunos ainda serão apresentados aos principais cordelistas do repertório popular, além do destaque para a produção literária feminina. O curso também oferecerá certificado e a criação (diagramação) e impressão dos folhetos.

Como culminância, um sarau que será apresentado pelos poetas integrantes do coletivo “Clube do Cordel” e os alunos, fomentando a oralidade e a escrita na poesia popular: será online, através do link, no dia 1º de setembro, às 10h. É possível acompanhar mais detalhes na página de Instagram do projeto.

