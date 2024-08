Festival Love Noronha promove sua 12ª edição neste final de semana

A- A+

De quinta (22) a domingo (25), música, turismo, gastronomia e sustentabilidade se unem no destino paradisíaco mais famoso do Brasil. É a 12ª edição do Festival Love Noronha, que levará diversidade em todos os segmentos ao arquipélago de Fernando de Noronha.

As festas acontecem no Forte de Nossa Senhora dos Remédios, e a programação inclui DJs renomados, como Luan Poffo e Filipe Guerra, além de uma festa flutuante no sábado (24).

Após a noite de abertura, quinta (22), serão realizados roteiros culturais e visitas aos fortes e igrejas. Também estão incluídas opções de ecoturismo: mergulhos, trilhas, entre outros.

"É uma honra ver o Love Noronha evoluir ao longo dos anos, tornando-se não apenas um festival de turismo e entretenimento, mas também um símbolo de sustentabilidade e diversidade”, diz Maria do Céu, idealizadora do evento.

“Desde as festas vibrantes no Forte dos Remédios até as ações sustentáveis e o circuito gastronômico, o Love Noronha é um convite para vivenciar a ilha de uma forma única, autêntica e acolhedora", destaca.

Música

Serão cinco festas durante o festival. Quatro delas no Forte dos Remédios e uma em alto mar, a bordo de uma escuna.

No Forte, as festas serão animadas por DJs e artistas que trafegam por diferentes sonoridades: Música Pop (com DJs Edu, Luan Poffo e Maca), na quinta (22); eletrônico (Filipe Guerra, Ary Z, Victor Hugo e Gabriel Tibery), na sexta (23); brasilidades e funk (Merson, DJs Polly Pocket, Edy e Bloon), no sábado (24); e samba (Lubambo, Luca de Melo, Samba pros Amigos, DJ Ially), no domingo (25).

A “festa flutuante”, em alto mar, acontece na tarde do sábado (24), com saída do Píer da Praia do Porto, tudo regado a música e drinks, além de uma parada para mergulho. As pick-ups serão comandadas por Luan Poffo, Filipe Guerra e Gabriel Tibery.

Gastronomia

O circuito gastronômico é outro destaque na programação do Love Noronha. Pratos da ilha – que vão desde frutos do mar até massas, pizzas e crepes, drinks e gelatos – com desconto nos estabelecimentos indicados pelo festival.

Participam restaurantes como Paiol, Varanda, Benedita - Cozinha Afetiva, Maré, Haoli, Creperia Euforonha, Gelato Paradiso, Forno Noronha, Mergulho, El Loco, Santo Deck e Restaurante do Valdê.

Sustentabilidade

Em parceria com a EcoNoronha, o 12º Love Noronha promoverá uma ação de plantio de árvores nativas da ilha. Os participantes voluntários ainda terão a experiência de nomear suas mudas com uma placa personalizada.

Todos os resíduos sólidos serão reciclados na Usina de Resíduos Sólidos de Noronha. Em uma parceria com a Usina Universo, as garrafas de vidro serão transformadas em areia para uso na construção civil, entre outras finalidades.

Programação do Love Noronha 2024

Quinta, 22/08

Festa Love Noronha (open bar)

21h às 3h - DJ Edy, Luan Poffo e DJ Maca

Sexta-feira, 23/08

Festa Love Noronha

23h às 5h - Victor Hugo, Ary Z, Filipe Guerra e Gabriel Tibery

Sábado, 24/08

Festa Flutuante (open bar)

13h às 18h - Luan Poffo, Filipe Guerra e Gabriel Tibery

Festa Love Noronha (open bar)

23h às 5h - Merson (show), DJ Polly Pocket, DJ Edy, DJ Bloon

Domingo (25/08)

16h às 23h - Lubambo, Luca de Melo, Samba Pros Amigos e Dj Ially

SERVIÇO

Love Noronha 2024

Quando: 22 a 25 de agosto

Onde: Forte dos Remédios - BR-363, Fernando de Noronha/PE

Ingressos: a partir de R$ 250, à venda no Sympla





Veja também

Silvio Santos Pedro Cardoso critica homenagens a Silvio Santos e Delfim Netto: "Abusadores do Brasil"