Turá Recife divulga novo local do evento, nos dias 24 e 25 de agosto; saiba qual

O Festival Turá Recife, que seria realizado na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, nos dias 24 e 25 de agosto, anunciou um novo local para os shows: o Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda), mantendo a mesma programação e capacidade anteriores. Além disso, será disponibilizado para compra, a partir da próxima quarta-feira (31), um novo setor (camarote), proporcionando mais conforto ao público.

Palco de importantes eventos no Recife, o Classic Hall possui uma superestrutura que permite receber os mais variados encontros, há mais de 20 anos. Localizado entre a capital Recife e a cidade que é patrimônio histórico da humanidade, Olinda, a casa de espetáculos possui palco com 1.000 metros quadrados de área, aparelhos de som e luz de última geração, além de climatização e estacionamento próprio.

Os ingressos já adquiridos para o Centro de Convenções passam a valer automaticamente para o Classic Hall, não sendo necessário efetuar a troca dos mesmos.

As atrações seguem confirmadas e nossa mistura contará com grandes nomes da cena pernambucana e nacional, com mais de 18 horas de evento e shows de Nação Zumbi, Lenine, Joelma, Nando Reis, Joyce Alane, Lulu Santos, Baco Exu do Blues, Jota Quest, Maria Rita e Marina Sena.

Sobre os ingressos:

- As entradas têm valores: a partir de R$ 140 (para os dois dias);



- A compra pode ser feita online, através do site do festival, ou presencialmente, nas bilheterias oficiais;



- O festival conta com quatro tipos de ingressos:

TURÁ Pista Casadinha: dá acesso aos 02 dias de festival (sábado e domingo)

TURÁ Pista Dia: dá acesso a um dia de festival (sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha)

TURÁ Camarote Casadinha: dá acesso aos 02 dias de festival (sábado e domingo), na área de camarotes. Cada camarote comporta 12 pessoas. Os ingressos não serão vendidos individualmente. Somente o camarote fechado.

TURÁ Camarote Dia: dá acesso a um dia de festival (sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha), na área de camarotes. Cada camarote comporta 12 pessoas. Os ingressos não serão vendidos individualmente. Somente o camarote fechado.

Clientes Banco do Brasil Ourocard Elo têm desconto exclusivo de 20%, além de parcelamento exclusivo em até 10 (dez) vezes sem juros. (vendas limitadas a 4 ingressos por CPF).

Clientes dos demais cartões têm parcelamento em até 6 (seis) vezes sem juros na compra do Casadinha e Dia. (vendas limitadas a 6 ingressos por CPF).

O TURÁ Recife conta com ingresso social, que oferece desconto de 40% no valor do ingresso inteiro, mediante doação de 1kg de alimento não perecível aos programas sociais Samaritanos, Casa do Pão e Projeto Vincular.

