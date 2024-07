''Cilada'': Débora Lamm fala dos bons reencontros na nova temporada e novos perrengues

A- A+

Débora Lamm é uma acumuladora compulsiva. Porém, em vez de objetos sem qualquer serventia, ela guarda trabalho. Nos últimos anos, dirigiu diversos espetáculos no teatro e acompanha a estreia e reestreia de cada uma de suas crias. Como atriz nos palcos, também mantém algumas personagens em stand by, sempre pronta para rodar o Brasil com novas apresentações.



Sendo assim, sobra bem pouco tempo para Débora exercitar sua porção intérprete na televisão. Com a agenda cheia, ela sempre tenta privilegiar produções que não exijam tanto tempo de dedicação. Um convite sedutor e carregado de história, entretanto, fez Débora voltar ao vídeo para duas temporadas de ''Cilada'', produção original do Multishow e agora revisitada pelo Globoplay.



Em cena, ela volta a fazer par com Bruno Mazzeo quase 15 anos após o final da série, que durou seis temporadas e foi ao ar pelo canal pago de 2005 a 2009.



''Voltar a esse universo depois de tanto tempo é muito legal. A série virou um cult brasileiro por conta do alto poder de identificação com o público ao mostrar como situações do cotidiano podem se transformar em acontecimentos absurdos e complexos. Apesar das licenças cômicas, tudo é muito realista também'', resume.



Prevista desde 2019, a retomada de ''Cilada'' foi postergada por conta da pandemia e outros projetos tanto de Mazzeo quanto de Débora. Amigos de longa data e parceiros profissionais frequentes, a atriz garante que foi muito fácil encontrar a mesma sintonia em cena para viver um casal na ficção, mesmo depois de tantos anos. ''Eu e Bruno nunca deixamos de conviver nem de trabalhar juntos. Essa nova temporada oficializa ainda mais nossa afinidade artística e nossa intimidade cênica. Está tudo ali para o público testemunhar'', conta.



Por questões de logística do Globoplay e acreditando no saudosismo do público, em vez de uma nova temporada para testar a repercussão, ''Cilada'' já retorna com duas temporadas gravadas, trabalho feito entre 2022 e 2023. ''Foi um processo muito tranquilo, estava rodeada de amigos e tendo inúmeras crises de riso. Minha maior dificuldade era ter concentração para gravar sem olhar para o lado e rir'', conta a atriz, que contracena também com nomes como Stepan Nercessian, Débora Olivieri e Pedroca Monteiro.



Assim como os intérpretes, o casal Débora e Bruno também está mais experiente e sem a mesma paciência de outrora. Juntos há muito tempo, a dupla agora tenta contornar uma crise no casamento ao mesmo tempo em que flerta com novas possibilidades afetivas e sexuais dentro da própria relação.



Para a atriz, o mais interessante da nova temporada é a subversão do tom de comédia romântica imposta pelo texto de Mazzeo. ''O público vai acompanhar o amadurecimento deles como casal estabelecido em um relacionamento irritantemente comum. Não há heróis, maniqueísmo, bem e mal e tantos outros chavões da comédia romântica. Bruno e Débora são o retrato fiel do ser humano médio que somos, e o desconforto que o dia a dia do casal gera é mostrado de forma hilário'' analisa.



Uma das situações mais pitorescas dos novos episódios é a tentativa da dupla de se ajustar a novos comportamentos e abrir a relação. “Eles acreditam que é necessário se adequar aos tempos modernos do amor. Mas com ambos tendo de conhecer gente nova com mais de 40 anos, a tática não tem o menor sucesso”, diverte-se.

Natural do Rio de Janeiro, a paixão de Débora pela atuação começou no Tablado, prestigiada escola de Artes Cênicas fundada por Maria Clara Machado. ''Tinha 20 aninhos e mergulhei de cabeça no teatro. Fiz muitas amizades que perduram até hoje'', lembra. A estreia na tevê foi dois anos depois, em ''Um Anjo Caiu do Céu'', de 1999.



Depois de personagens divertidas em tramas como ''Sabor da Paixão'' e ''Celebridade'', ela começou a ficar um pouco mais seletiva com trabalhos de longa duração. ''Mais do que a história, o que me interessa é saber com quem eu vou trabalhar. São muitos meses de dedicação e eu preciso gostar de quem está ao meu lado'', assume a atriz, cuja a última novela foi ''Amor de Mãe'', de 2019.



Aos 46 anos, Débora segue cheia de projetos e convites. Enquanto os episódios de ''Cilada'' chegam ao Globoplay, ela está envolvida com a condução de espetáculos teatrais como ''Férias'' e ''Selvagem'' e ''Gostava Mais dos Pais'', onde dirige os amigos Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho. ''Estou sempre em movimento. Com vontade e muita disposição, vou conciliando tudo. A vida na arte é isso'', avalia.

''Cilada'' - Globoplay - nova temporada disponível.

