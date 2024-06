Cine PE 2024 chega ao fim e consagra "Memórias de um Esclerosado" como melhor filme da edição

A- A+

“Memórias de um Esclerosado” foi o grande vencedor da 28ª edição do Cine PE. O documentário foi consagrado como Melhor Longa-Metragem, escolhido pelo júri oficial e pelo júri popular, na noite de encerramento do festival, nesta terça-feira (11), no Teatro do Parque.

Dirigido por Thais Fernandes e Rafael Corrêa, o filme vencedor conta a história do seu codiretor, cartunista diagnosticado com esclerose múltipla em 2010. Rafael também foi premiado por sua atuação no longa, que mistura trechos documentais com animação.

A animação pernambucana “Hoje Eu Só Volto Amanhã” levou as Calungas de Prata de Melhor Filme da Mostra Competitiva de Curtas Nacionais. Já a Mostra Competitiva de Curtas teve como vencedor “Das Águas”, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo.

Confira a lista completa dos vencedores do Cine PE 2024:

Prêmio Canal Brasil

Melhor Curta-Metragem – “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE), de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano.

Prêmio da Crítica (Abraccine)

Melhor Curta Nacional – “Zagêro” (RS), de Victor di Marco e Márcio Picoli;

Melhor Longa-Metragem – “Invisível” (RJ), de Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen

Mostra Competitiva de Curtas-metragens Pernambucanos

Melhor Filme – “Das Águas”, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo;

Júri Popular – “Náufrago”, de Vitória Vasconcellos, com 37% dos votos;

Melhor Direção – Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, por “Das Águas”;

Melhor Roteiro – Pedro Melo, por “Emocionado”;

Melhor Fotografia – Adalberto Oliveira, por “Das Águas”;

Melhor Montagem – Douglas Henrique, por “Emocionado”;

Melhor Edição de Som – Romero Coelho, por “Moagem”;

Melhor Direção de Arte – Letícia Rodrigues, por “Mãe”;

Melhor Trilha Sonora – Marolas Crew e todo o conjunto da obra, por “Das Águas”;

Melhor Ator – Guilherme Alves, por “Mãe”;

Melhor Atriz – Mariana Castelo, por “Emocionado”.

Mostra Competitiva de Curtas-metragens Nacionais

Melhor Filme - “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE), de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano;

Júri Popular – “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE), de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano, com 45,6% dos votos;

Melhor Direção – As crianças e adolescentes da Comunidade de Macambira, por “Flores da Macambira” (ES);

Melhor Roteiro – Diego Lacerda, por “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE);

Melhor Fotografia – Ma Villa Real, por “Zagêro” (RS);

Melhor Montagem – Vinicius Lima e Rafael Souto, por “Resistência” (RO);

Melhor Edição de Som – Nicolau Domingues e Rafael Travassos, por “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE);

Melhor Direção de Arte – Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura, Bruno Luna e Rubens Caetano, por “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE);

Melhor Trilha Sonora – Vovô Romário, por “Flores da Macambira” (ES);

Melhor Ator – Victor di Marco, por “Zagêro” (RS);

Melhor Atriz – Juliana Araújo, por “Jogo de Classe” (SP).

Mostra Competitiva de Longas-metragens

Melhor Filme – “Memórias de um Esclerosado”, de Thais Fernandes e Rafael Corrêa (RS);

Júri Popular – “Memórias de um Esclerosado”, de Thais Fernandes e Rafael Corrêa (RS), com 67% dos votos;

Melhor Direção – Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen, por “Invisível” (RJ);

Melhor Roteiro – Thais Fernandes, Rafael Corrêa e Ma Villa Real, por “Memórias de um Esclerosado” (RS);

Melhor Fotografia – Luciana Baseggio e Mari Moraga, por “Geografia Afetiva” (SP);

Melhor Montagem – Rodrigo Séllos e Fernando Nicolletti, por “Invisível” (RJ);

Melhor Edição de Som – Rosana Stefanoni, por “Geografia Afetiva” (SP);

Melhor Direção de Arte – André Cortez, por “Cordel do Amor Sem Fim” (SP);

Melhor Trilha Sonora - André Paz, por “Memórias de um Esclerosado” (RS);

Melhor Ator – Alexandre Guimarães, por “No Caminho Encontrei o Vento” (PE);

Melhor Atriz – Marcia de Oliveira, por “Cordel do Amor Sem Fim” (SP);

Melhor Ator Coadjuvante – Rafael Corrêa, por “Memórias de um Esclerosado” (RS);

Melhor Atriz Coadjuvante – Helena Ranaldi e Patrícia Gasppar, por “Cordel do Amor Sem Fim” (SP).



Veja também

STREAMING "Bebê Rena" Vira queridinha dos fãs e entra para o top 10 da Netflix