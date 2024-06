A- A+

cinema Cine PE 2024: Jornada cinematográfica começa nesta quinta (6), no Teatro do Parque De 6 a11 de junho, o festival contará programação gratuita. Abertura terá as presenças da equipe do filme "Grande Sertão", de Guel Arraes

Nesta semana, começa mais uma tradicional jornada fílmica em Pernambuco: amanhã (6), tem início a 28ª edição do Cine-PE, que seguirá até o dia 11 de junho, no Teatro do Parque, Centro do Recife. Em 2024, com o tema “Ver, Ouvir e Sentir”, o festival reverencia a fértil relação entre cinema e música e tem a cantora e atriz Tânia Alves como grande homenageada da edição.



A programação contará com as mostras competitivas: serão cinco filmes na Mostra Competitiva de Longas-Metragens; oito estão na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos; e 15 produções integram a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens. A programação é totalmente gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria do Teatro do Parque.



Fora de competição, está a “Mostra Inquietações”, que ocorrerá paralelamente ao festival, com a exibição de nove curtas-metragens nacionais, no sábado (8) e domingo (9), no Cinema do Porto, no Bairro do Recife. A programação completa está disponível no site festivalcinepe.com.br.

Abertura

O filme que abrirá o 28º Cine-PE, amanhã, na categoria “Hours concours”, é o aguardado longa “Grande Sertão”, uma adaptação contemporânea da obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, que tem Caio Blat e Luisa Arraes como protagonistas, com direção de Guel Arraes e roteiro deste e Jorge Furtado.



Além de Guel, Caio e Luísa, estarão presentes na abertura e exibição os atores Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Luís Miranda, também no elenco de “Grande Sertão”.

“Acredito que vai impactar muita gente. É a maior produção do cinema brasileiro. São R$ 22 milhões de investimento. É um privilégio ter essa produção abrindo o Cine-PE, simultaneamente às exibições comerciais no Brasil, com as presenças tão significativas do produtor Manoel Rangel, do Guel Arraes e do elenco”, conta Alfredo Bertini, idealizador do Cine-PE.

Também na abertura, em alusão ao tema do Cine-PE 2024 – “Ver, Ouvir, Sentir” – haverá apresentação da Orquestra Bravo, com releituras de músicas presentes em filmes antológicos da cinematografia brasileira, sob a batuta do maestro Dierson Torres. Serão dez músicas, de dez filmes.



Ao final, as participações de Silvério Pessoa (“Você não me ensinou a te esquecer”, do filme “Lisbela e o Prisioneiro”), Carlos Filho (“Beatriz”, de “O Grande Circo Místico”) e Mariana Rocha (“Como nossos pais”, em alusão ao filme “Ainda somos os mesmos”, exibido no Cine-PE 2023).

Recorde

Em 2024, o Cine-PE atingiu recorde de inscrições de todo o Brasil: 982 produções (entre curtas e e longas) foram submetidas à seleção, superando a edição de 2023, que teve 752 propostas inscritas. Segundo Bertini, já havia uma expectativa nesse sentido, uma vez que, considera ele, editais nacionais de incentivo possibilitaram uma maior produção no Brasil.



“Um dos fatores que mais contribuiu foi a Lei Aldir Blanc e também a Lei Paulo Gustavo. Aliás, a LAB também possibilitou uma interiorização dessas inscrições, não só no estado de Pernambuco, mas de todo o Brasil. Tivemos muitos produtos inscritos dos interiores dos estados brasileiros, mostrando que a diversidade brasileira se dá também através do audiovisual”, conta.



Lançamento

Além da programação de cinema, o Cine-PE também fará o lançamento, no Recife, do livro “Conversa com Edmar Bacha”, do educador e economista Cristovam Buarque.



A publicação foi fruto da participação de Buarque e Bacha no “Cenários Econômicos, Políticos e Sociais para 2023: O que Será do Brasil?”, que integrou a programação do 26º Cine PE.



O lançamento, que terá as presenças de Cristovam Buarque e Edmar Bacha, será no sábado (8), às 13h30, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano – IAHGP (rua do Hospício, 130, Boa Vista), com acesso gratuito.

SERVIÇO

28º Cine PE

Quando: 6 a 11 de junho, a partir das 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: Gratuitos - com retirada na bilheteria do teatro

Informações e programação completa: festivalcinepe.com.br

