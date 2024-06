Caixa Cultural abre inscrições para seleção de projetos para programação do equipamento em 2025

A- A+

Até o próximo dia 17 de julho estão abertas as inscrições para seleções de projetos artísticos, para compor a grade de programação em 2025 da Caixa Cultural.



Projetos nas áreas de cinema, dança, música, teatro, artes visuais e vivência devem ocupar o equipamento no próximo ano nas unidades de Recife, Fortaleza, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília.



As inscrições devem ser realizadas via site da Seleção, por meio de um formulário eletrônico. Cada produtor cultural pode inscrever até dez projetos, independente dos egmento a que pertençam e/ou com itinerância para cada um deles.





Cultura retomada

A programação 2025 da Caixa Cultural vem na sequência de outros edições do Programa Seleção, retomado após o retorno dos investimentos no setor cultural, em 2023.



A propósito, no ano em que houve a retomada dos fomentos ao setor, houve recorde de inscrições de projetos para a programação do equipamento: mais de 7,7mil inscrições foram realizadas.



Com mais de 200 projetos selecionados, a ocupação dos espaços compreende o período entre setembro de 2023 e dezembro de 2024.

