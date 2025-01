Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 09 a 15 de janeiro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de ''Babygirl'', filme estrelado por Nicole Kidman e Harris Dickinson. Confira a seguir os filmes em cartaz de 09 a 15 de janeiro:



ESTREIA



''Babygirl''

Na trama, Nicole Kidman é uma executiva de sucesso que coloca sua carreira e vida particular em risco ao decidir se envolver com o jovem Samuel, estagiário vivido por Harris Dickinson.

Direção: Halina Reijn

''Chico Bento E A Goiabeira Maraviosa''

Estrelado pelo ator mirim Isaac Amendoim, o filme acompanha Chico Bento, que precisa unir toda sua turma para "sarvá" a goiabeira do Nhô Lau. O longa brasileiro é baseado na série de histórias em quadrinhos criada por Mauricio de Sousa.

Direção: Fernando Fraiha

''Baby''

Logo após ser liberado de um Centro de Detenção para jovens, Wellington se vê à deriva nas ruas de São Paulo. Durante uma visita a um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, um garoto de programa, que lhe ensina novas formas de sobreviver. Aos poucos, a relação dos dois se transforma em uma paixão cheia de conflitos, entre a exploração e a proteção, o ciúme e a cumplicidade.

Direção: Marcelo Caetano

A Semente Do Fruto Sagrado

Recém-promovido a juiz de instrução, Iman luta contra a paranoia e o esgotamento mental em meio à agitação política em Teerã causada pela morte de uma jovem. Quando sua arma desaparece, ele suspeita de sua esposa e suas filhas, impondo medidas severas que desgastam os laços familiares.

Direção: Mohammad Rasoulof







Meu Bolo Favorito

Aos 70 anos, Mahin vive sozinha no Teerã desde a morte do marido e a partida da filha para a Europa. Um chá da tarde com amigas quebra a rotina solitária e a faz revitalizar sua vida amorosa, mas à medida que Mahin se abre para um novo romance, o que começa como um encontro inesperado rapidamente evolui para uma noite imprevisível e inesquecível.

Direção: Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha







EM CARTAZ



"Nosferatu"

Um conto cinematográfico gótico sobre a obsessão entre uma jovem mulher amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, indiferente ao rastro do mais puro horror que deixa em seu caminho em direção a ela.

Direção: Robert Egger







Um Homem Diferente

Edward é um aspirante a ator que passa por um procedimento médico radical para transformar sua aparência. Mas esse tão sonhado novo rosto logo se transforma em pesadelo, à medida que ele não consegue o papel para o qual nasceu para desempenhar e passa a ficar obcecado em recuperar o que foi perdido.

Direção: Aaron Schimberg







Queer

Em 1950. William Lee, um expatriado americano na Cidade do México, passa os dias quase completamente sozinho, exceto por alguns contatos com outros membros da pequena comunidade americana. O encontro com Eugene, um expatriado e ex-soldado recém-chegado à cidade, mostra, pela primeira vez, que pode finalmente ser possível estabelecer uma conexão íntima com alguém.

Direção: Luca Guadagnino







Encontro Com O Ditador

1978. Durante três anos, o Camboja, agora Kampuchea Democrático, esteve sob a opressão de Pol Pot e do seu Khmer Vermelho. Atualmente, o país está economicamente devastado e quase dois milhões de cambojanos morreram num genocídio que permanece silencioso.

Direção: Rithy Panh







"O Auto da Compadecida 2"

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

Direção: Flávia Lacerda e Guel Arraes







"Sonic 3"

Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. Com suas habilidades excepcionais, a Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Direção: Jeff Fowler





"Mufasa: O Rei Leão"

Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho, conhece um simpático leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Direção: Barry Jenkins







"Moana 2"

Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Direção: David Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller







"Ainda Estou Aqui"

Rio de Janeiro, início dos anos 70. Opaís enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva élevado por militares à paisana e desaparece.Eunice-cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadasé obrigada a se reinventar e traçar um novofuturopara si e seus filhos.

Direção: Walter Salles







''RM: Right People, Wrong Place''

Capturando a jornada de RM enquanto ele explora seu verdadeiro eu, entre os papéis de líder do BTS, artista Kim Nam-joon e humano Kim Nam-joon. RM: Right People, Wrong Place> narra os seis meses que antecederam o alistamento militar de RM e a criação de seu segundo álbum solo, oferecendo um registro íntimo de momentos profundamente pessoais.

Direção: Lee Seokjun







''Interestelar''

Com o nosso tempo na Terra chegando ao fim, um time de exploradores é responsável pela missão mais importante da história da humanidade: viajar além desta galáxia para descobrir se a raça humana tem futuro além das estrelas.

Direção: Christopher Nolan



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





