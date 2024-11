Festival de Circo Preto abre inscrições para oficinas; saiba como participar

A- A+

Interessados em participar das oficinas do Festival de Circo Preto do Recife - Negritude no Centro do Picadeiro, podem realizar inscrições até esta sexta-feira (15), gratuitamente e neste link.



Pensadas para fortalecer a presença e diversidade da cultura negra no universo do circo, as oficinas também vão proporcionar imersão em práticas tradicionais e contemporâneas da linguagem circense.

Pelo menos 40 vagas serão disponibilizadas, distribuídas na Oficina de Malabarismo e na Oficina de Palhaçaria, "Do Sapato à Peruca".







Sobre as oficinas

Neste domingo (17) será realizada a Oficina de Malabarismo (20 vagas), das 9h às 13h, no Sítio Trindade, Zona Norte de Recife.



A atividade vai explorar técnicas como ritmo, tempo e espaço, com o intuito de estimular a conexão entre mente e corpo, em um espaço colaborativo.



Já no próximo 24 de novembro, das 8h30 às 12h30, será a vez da Oficina de Palhaçaria, "Do Sapato à Peruca" (20 vagas), no Compaz Miguel Arraes, na Madalena, Zona Oeste da cidade.



Na ocasião os participantes vão poder explorar os princípios da comicidade, do improviso e do jogo cênico, com abordagem que visa à valorização da criatividade e autenticidade de cada participante.



Sobre o Festival

O Festival de Circo Preto do Recife - Negritude no Centro do Picadeiro se soma às celebrações do Dia da Consciência Negra, marcado para a quarta, 20 de novembro.



Ocupando diversos espaços na capital pernambucana, a exemplo de escolas e praças, o Festival oferece ao público mostras gratuitas e espetáculos, além das oficinas.



Na Praça da Várzea, neste sábado (16), às 16h, acontece o "Encontro da Tempestade e da Guerra", do Circo Experimental Negro (PE). Na abertura apresentam-se Afro, Fulgor, Beleza e Fé - Ítalo Feitosa & Mariana Karolyna.



Já a Comunidade do Bode, no Pina, Zona Sul, recebe o espetáculo "Trem Bão é Coisa Boa", da Cia Pé Vermêi (MG). Com início às 16h, a apresentação acontece na Sede do Maracatu Porto Rico.

Serviço

Inscrições para oficinas do Festival de Circo Preto do Recife

Quando e onde: até esta sexta, 15 de novembro, neste link

Informações: @festivalcircopreto

