MÚSICA Maria Rita, Paralamas e Spok integram atrações de festival que chega no Recife em abril Recife será a primeira capital do Nordeste a receber festival, que já acontece no Rio de Janeiro

Com aposta na diversidade e descentralização, o Festival Clássicos do Brasil faz sua primeira edição no Recife em abril, com atrações que passam pelo samba, pelo rock e pelo pop, além de contemplar também a sonoridade pernambucana.



Marcado para o Classic Hall, entre os dias 10 e 13 de abril, o Festival - que já acontece no Rio de Janeiro - traz para a capital pernambucana nomes como Maria Rita e Diogo Nogueira, Paralamas e Samuel Rosa.



AAcademia da Berlinda e Spok, abrem a edição na abertura, em noite dedicada ao som de Pernambuco.









"Recife é a cidade do Nordeste que tem a cultura mais diversa. O Frevo, o Maracatu, o Coco, a Ciranda, artistas já consagrados e outros maravilhosos surgindo", ressalta Peck Mecenas, idealizador do festival.

Com ingressos a partir de R$ 80, e início da pré-venda entre os próximos dias 21 e 24 no site do Festival.



PROGRAMAÇÃO



Pernambuco na abertura

Na quinta-feira, 10 de abril, Spok e Academia da Berlinda dão start à edição no Recife, em uma noite dedicada à sonoridade pernambucana.



Spok e sua Frevo Orquestra sobem ao palco com o refino dos metais já conhecido nacional e mundialmente.



Já Urêa, Tiné, Yuri Rabid, Gabriel Melo, Hugo Gila, Irandê Naguê e Tom Rocha comandam, com a Academia, a regionalidade em meio à guitarrada e ao carimbó.

Dia do Rock

No dia seguinte, a sexta-feira 11 de abril, clássicos do rock tomam a noite do festival. No palco, Raimundos, Charlie Brown Jr., e Marcelo Falcão são as atrações.



Dia do Pop

No sábado é a vez do pop dos Paralamas do Sucesso, Vanessa da Mata e Samuel Rosa.



Dia do Samba

E vai ser sob o batuque do samba que o festival encerra no Recife, com Alcione, Maria Rita e Diogo Nogueira.



Serviços

Festival Clássicos do Brasil

Quando: de 10 a 13 de abril

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80, com pré-venda entre os próximos dias 21 e 24 no site do Festival

Informações: classicosdobrasilfestival.com.br





