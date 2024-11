A- A+

Música Club Metrópole promove noite dedicada à cultura hip-hop, neste sábado (16) Slipmami, Bione, Okado do Canal e Cosmus dividem o palco da boate apresentando performances de rap, trap, funk, e outros ritmos do gênero

O Club Metrópole abre as portas, nesse sábado (16), a partir das 22h, para uma noite dedicada ao rap e à cultura hip-hop. O evento trará apresentações de alguns dos nomes mais promissores do gênero. No palco estarão a rapper Slipmami, do Rio de Janeiro, e os artistas recifenses Bione, Okado do Canal e Cosmus.

A boate promete celebrar a cultura urbana, ao som de batidas e letras que falam diretamente sobre as realidades sociais e o cotidiano brasileiro. Além das apresentações ao vivo, DJs convidados completam a programação com sets de hip-hop, trap e outros estilos.



Os ingressos antecipados para a noite estão à venda na pataforma Sympla por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). Informações no (81) 99828-1640 e no WhatsApp (81) 99201-3807. O Club Metrópole fica na Rua das Ninfas, 125, Boa Vista.

O Club Metrópole, palco conhecido pela cultura LGBTQIA+, destaca o pioneirismo de receber pela primeira vez a cultura do rap no Recife trazendo uma sonoridade muito presente na cultura dos Estados Unidos.



“Prepare-se para uma noite inesquecível”, diz Victor Hugo, Diretor Artístico do Club Metrópole que convidou a rapper Slipmami, conhecida por sua mistura única de estilos e presença vibrante.

Sobre os artistas

Slipmami possui um estilo arrojado, letras provocativas e um visual marcante. A artista promete levar o público a uma experiência sensorial completa, desafiando convenções e entregando um show repleto de atitude.

Trazendo as batidas fortes e a mistura inusitada de ritmos como trap, funk e eletrônico, ela não é apenas uma artista, mas um fenômeno cultural que tem conquistado uma legião de fãs.

Desde o lançamento do hit, “Mete Ficha”, a cantora tem sido aclamada pela crítica e promete um repertório que reúne seus sucessos e novas faixas que refletem sua autenticidade e inovação.



Com uma produção visual imersiva e uma coreografia intensa, o show de Slipmami inclui elementos visuais que complementam o seu estilo único, criando uma atmosfera de celebração e empoderamento.

“Este show é para todos que querem se libertar e dançar como se ninguém estivesse olhando”, afirma a artista, reforçando o tom inclusivo e envolvente que permeia seu trabalho.

No palco também se apresentam artistas que nasceram na periferia do Recife também farão suas participações, como Okado do Canal, que trará toda sua potência mesclando poesia, ritmos nordestinos e letras carregadas de crítica social.



Conhecido por seu estilo autêntico e engajado, Okado é um dos nomes que têm ganho espaço na cena independente, com composições que falam diretamente ao povo e questionam a realidade social do Brasil.

Com influências de rap, maracatu, coco, e outros ritmos populares do nordeste, Okado traz para suas músicas o cotidiano e a voz da periferia. Em suas apresentações, o público é envolvido por uma experiência visceral que mistura música, performance e poesia falada. “O artista dá visibilidade a temas como desigualdade, racismo e resistência cultural”, informa Victor Hugo.

Outro nome de destaque na noite será a rapper Bione que fará um show que combina elementos de sua rica trajetória musical, passando por influências da música popular brasileira, reggae e soul, com uma presença de palco cheia de energia e sensibilidade.



Conhecida por suas letras que exploram temas, como amor, autoconhecimento e questões sociais, Bione promete envolver o público em uma experiência musical autêntica e inesquecível.

Finalizando a programação, a rapper trans Cosmus, que fará uma apresentação com o seu estilo impactante aonde mistura a sua intensidade, crítica social e inovação musical.



Com letras afiadas e beats envolventes, Cosmus se destaca na cena hip-hop pela capacidade de unir poesia urbana e temas sociais com uma estética única. A artista apresenta canções que tratam de identidade, resistência e experiências da periferia, carregadas de uma força que só quem vive a realidade das ruas consegue transmitir.

“As performances de Cosmus fazem com que cada show seja uma experiência inesquecível, criando uma conexão intensa com os fãs e transformando o palco em um espaço de resistência e expressão”, destaca Victor Hugo.

Cosmus começou sua trajetória na música como uma voz da juventude periférica, abordando temas relevantes e utilizando o rap como uma ferramenta de transformação social.



Desde o lançamento de seu primeiro single “Tanto Tempo” (2022) ela tem conquistado cada vez mais fãs, se firmando como uma das promessas do rap nacional. Com influências que vão do hip-hop clássico ao trap, a rapper é conhecida por sua autenticidade e comprometimento em representar as vivências de seu público nas suas letras.

SERVIÇO:

Club Metrópole apresenta Slipmami, Bione, Okado do Canal e Cosmus

Quando: Sábado (16), a partir das 22h.

Onde: Club Metrópole, Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos: à venda na pataforma Sympla por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

Informações: (81) 99828-1640 e no WhatsApp (81) 99201-3807

