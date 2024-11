A- A+

Música Últimos ingressos para o show de Oswaldo Montenegro, em Olinda; saiba como comprar Nova turnê que revisita cinco décadas de história do artista chega ao Teatro Guararapes no dia 22 de novembro. Último lote está à venda na internet e nas bilheterias do teatro.

O cantor e compositor carioca Oswaldo Montenegro retorna ao Teatro Guararapes com sua nova turnê, comemorando 50 anos de estrada. O encontro com os fãs pernambucanos será no próximo dia 22 de novembro, a partir das 21h30.



Os últimos ingressos para a apresentação custam entre R$80 e R$250 e estão à venda pela internet ou nas bilheterias do teatro. O show é inclusivo e contará com a participação de intérpretes de libras e audiodescrição.

O espetáculo que vem percorrendo o país e emocionando o público faz uma imersão nos 50 anos de carreira do cantor e compositor de maneira interativa e inclusiva.



A trajetória de Oswaldo será exibida em conteúdo visual durante o espetáculo, mesclando história e show em tempo real. Além disso, é possível assistir ao menestrel tocando simultaneamente mais de um instrumento, já que no palco, ao vivo, ele se reveza entre os violões de 6 e de 12 cordas e nas imagens ao piano.

Dessa vez, sucessos como “Bandolins”, “A lista”, “Lua e flor”, “Intuição” e as recém-lançadas “Lembrei de nós” e “O melhor da vida ainda vai acontecer” estarão misturados às histórias e cenas em projeção, que revelarão as origens das canções, expondo segredos das inspirações e aventuras do artista.



O show conta ainda com a presença da eterna parceira de Oswaldo, a flautista Madalena Salles. Além dela, o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei, parceiro de longas datas do cantor, também marca presença no palco.

Sobre o artista

Oswaldo Montenegro partiu para a estrada aos dezessete anos, onde fixou residência. Em suas constantes viagens, jamais parou de criar. Tornou-se um trovador contemporâneo que parece viver dentro da arte, num turbilhão de projetos de tirar o fôlego de quem o acompanha.



Nessa comemoração dos cinquenta anos de estrada sem recuar um milímetro na feitura de sua arte, está a merecida consagração deste artista que marcou a cultura brasileira, traçando uma trajetória original, única e longeva, entrando definitivamente na alma de várias gerações.

Em cinco décadas de carreira, Oswaldo Montenegro gravou 45 álbuns e 7 DVDs (sendo dois CDs de ouro, um de platina, além de um DVD de ouro).



resente nas plataformas digitais, no canal que mantém no Youtube, Oswaldo reúne todo o seu acervo artístico, como músicas, clipes e filmes escritos e dirigidos por ele. O espaço conta com mais de 160 milhões de visualizações.



SERVIÇO:

Show de Oswaldo Montenegro - Celebrando 50 Anos de Estrada

Quando: Sexta-feira (22), às 21h30

Onde: Teatro Guararapes – Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)

Ingressos: entre R$80 e R$250. Disponíveis através do site ou nas bilheterias do teatro.

Veja também

intérprete de Libras Após viralizar em show de Anitta, intérprete de Libras dá de ombros para críticas