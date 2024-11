A- A+

intérprete de Libras Após viralizar em show de Anitta, intérprete de Libras dá de ombros para críticas Mineiro que há dez anos atua com tradução para a língua de sinais, Adriano Ruan viraliza depois de participar do festival Rock The Mountain

Adriano Ruan levou um susto ao acordar, nesta segunda-feira (11), e se deparar com uma enxurrada de posts nas redes sociais a respeito de seu trabalho.

O mineiro de 31 anos, que mora em Vitória, no Espírito Santo, traduziu para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) o último show de Anitta, no festival Rock The Mountain, em Itaipava, Rio de Janeiro, no domingo (10). E, veja bem, a performance do profissional deu o que falar.

Imagens do rapaz vertendo para a Libras, com empolgação, letras como a recém-lançada "São Paulo", em parceria da brasileira com o canadense The Weeknd — em canção que resgata o verso malicioso "Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser", presente originalmente num funk antigo entoado por Tati Quebra Barraco —, viralizaram no X, no TikTok e no Instagram.

Ao GLOBO, Adriano conta que jamais imaginaria esse bafafá. Ele explica que a tradução de uma canção num show demanda horas e horas de pesquisa e que o trabalho, a rigor, vai muito além da realização de uma correspondência — sinal por sinal, com as mãos e o corpo — do que está sendo dito por meio da voz. Muito pelo contrário.

"Na minha cabeça, o que fiz é algo normal, já que faz parte da estrutura gramatical da Libras ser bem visual. E como a letra da música ("São Paulo", de Anitta e The Weeknd) é sobre putaria, achei que o povo ia ver como algo já esperado. Mas não foi. Quando vi toda a repercussão é que fui entender a visão que as pessoas tem sobre o meu trabalho ", pontua Adriano, que atua como intérprete de Libras há uma década.



Psicólogo com especialização no atendimento a pessoas surdas e mudas, o profissional dá de ombros para as críticas. Nas redes sociais, houve quem o considerasse "exagerado" ao reproduzir visualmente o conteúdo erótico evocado pela letra de Anitta. A maior parte dos internautas, porém, vem elogiando o trabalho do rapaz. "Divo! Ele deu a vida nesse show", comentou uma pessoa no X.

"Em qualquer trabalho, eu faço disso um verdadeiro espetáculo. Pode ser um festival ou a padaria da esquina, sempre vou fazer na mesma intensidade, pelo simples fato de amar o que faço. Sobre as críticas, sejam elas construtivas ou não, todas são bem-vindas. A Libras está sendo divulgada e, no final, isso que importa para a comunidade surda ", reforça.

"Não é só traduzir uma música. Fazer uma interpretação exige estudo. Você precisa entender a mensagem, as metáforas...

Inglês, português e Libras

Para traduzir a música "São Paulo" — sim, novamente este exemplo —, Adriano precisou verter a canção em inglês para o português e, em seguida, do português para a língua de sinais.

No instante do show, o que se vê na tela ao lado do palco é, portanto, resultado de muita labuta realizada nos dias anteriores à tal hora agá. Nada é fácil. Não dá para simplesmente chegar ali e, pá!, realizar a tradução.

"Tinha certeza que a Anitta ia cantar a música "São Paulo". E tive que me preparar muito, pois é uma canção em inglês. Além de passar do inglês para o português, e do português para a língua de sinais, tinha que colocar toda a sensualidade da música. Peguei a letra e fiz um resumo: a música fala de um sexo gostoso, com muita penetração, tesão, putaria e sexo oral. Era isso o que precisava fazer na hora. E esse foi o resultado ", frisa Adriano. "Mas eu estava genuinamente preocupado com a mensagem. Não me dei conta de como o povo ia ver isso. Pensei: "Ninguém vai ligar, pois todo mundo sabe o que é pra 'colocar na boca e na cara', ou seja, todo mundo vai achar normal".

Esta foi a terceira vez que Adriano traduziu um show de Anitta, artista de quem é fã. Os dois, no entanto, nunca conversaram. Durante as apresentações, o intérprete de Libras passa o tempo todo numa salinha à frente de um painel chroma key e de uma televisão por onde acompanha o show em tempo real:

"Preciso ficar sempre atento em tudo para traduzir pro público surdo ", afirma. — O trabalho é ver o que o artista está fazendo para trazer a mesma ideia. Com Anitta, é sempre um prazer. Amo.

