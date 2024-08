A- A+

ARTE Coletivo Fotógrafas em Pernambuco celebra dia da Fotografia com intervenção urbana no domingo (18) A intervenção urbana intitulada Essa Foto é Para Você acontece a partir das 15h, com início na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife.

Na próxima segunda-feira (19), comemora-se o Dia Mundial da Fotografia. E para celebrar essa arte que tanto enriquece a cultura e memória da sociedade, o coletivo Fotógrafas em Pernambuco realizará uma intervenção urbana intitulada Essa Foto é Para Você, no próximo domingo (18), a partir das 15h, com início na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife.

O objetivo da ação é destacar a importância da fotografia como forma de arte, expressão e registro histórico, transformando as ruas do centro do Recife em um mosaico vibrante de imagens.

Essa Foto é Para Você

Fotografias representativas do trabalho das integrantes do coletivo serão coladas nas paredes, postes e outros espaços públicos, criando uma galeria a céu aberto que celebra a beleza e a diversidade da cidade.

A ação convida todos os recifenses e visitantes a mergulharem nos encantos da cidade e a apreciarem a força de seu patrimônio artístico e cultural.

As fotografias em formato polaroid estarão disponíveis para serem levadas pelo público gratuitamente, proporcionando lembranças tangíveis e criando uma conexão especial entre as pessoas e a alma da cidade.

