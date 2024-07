Nova edição da revista Propágulo traz enfoque na Fotografia

A- A+

Sob o tema “Entornos”, foi lançada – durante a programação do ART.PE, no fim de junho – a nona edição da revista Propágulo, que apresenta uma inédita pesquisa curatorial em Fotografia.

O foco da publicação surge da necessidade do mapeamento e difusão seja de fotógrafos quanto de artistas que fazem uso da fotografia através de abordagens contemporâneas . Nesta edição, a Propágulo apresenta trabalhos do fotógrafo Wilson Carneiro Cunha, Marília Vieira, JEAN e Naywá Moura.

O tema “Entornos” propõe uma reflexão sobre como se relacionam o ambiente doméstico, a família, a rua e a cidade através da subjetividade de cada autor.

Autores

Wilson Carneiro da Cunha, emblemático fotógrafo que, durante décadas, podia ser encontrado no célebre Kiosque do Wilson, no centro do Recife, é personagem do texto de Guilherme Morais, a partir de entrevista com a pesquisadora Bia Lima, sua neta, então debruçada sobre o acervo da família.

Já Naywá Moura traz em seu trabalho um suposto caso de bruxaria documentado por um padre em 1758, com o relato de que mulheres exerciam sua sexualidade de forma transgressora.

Através das obras de JEAN, Elizabeth Bandeira traz, no texto “Sonhar uma mesma eternidade”, registros de um Recife, em especial negro e trans, e sua efervescente madrugada, materializada na cena underground de música eletrônica.

Elizabeth também assina o texto “Visões fragmentárias do familiar”, em que apresenta Marília Vieira, brasileira, imigrante e mãe, que traz em seu trabalho imagens de abnegação, fúria e amor cotidianos.

A Propágulo - Entornos conta com o incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura, e pode ser adquirida no site www.propagulo.com.br ou através da Central de Assinantes da Propágulo.



