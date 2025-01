A- A+

televisão Com conversa e música na fazenda, Daniel estreia como apresentador no "Viver Sertanejo" Programa que terá Daniel como apresentador estreia dia 15 de janeiro, na Globo

Gênero dominante no Brasil, o sertanejo é dono de uma força cada vez mais difícil de ser indiferente. Sempre com artistas no topo do ranking dos populares streamings de música, uma moda e uma viola atravessam gerações e hits.

É bebendo dessa fonte de sucesso atemporal que a Globo estreia, no próximo dia 15, o inédito “Viver Sertanejo”, que contará com comando do cantor Daniel.

“A grande novidade do ‘Viver Sertanejo’ é exatamente não tentar fazer num auditório um clima de interior, de roça, de fazenda. O programa decidiu ir até esse ‘Brasil Sertanejo’, mostrar como ele é, ser influenciado por ele, beber na fonte. Nosso estúdio é uma fazenda de verdade. Isso muda tudo”, afirma Monica Almeida, Diretora de Gênero Auditório.

Daniel abre a porteira de sua fazenda, em Brotas, interior de São Paulo, para receber cantores de diferentes gerações da música sertaneja.

Os papos vão relembrar memórias pessoais e do movimento sertanejo brasileiro. Tudo isso, obviamente, intercalado com performances musicais. “Vai ser maravilhoso, leve, natural. É muito bom fazer parte da vida das pessoas, principalmente num dia tão importante que é o domingo”, aponta Daniel.



Ao longo da temporada, Daniel conversará com artistas, como Chitãozinho e Xororó, Maiara e Maraísa, Rionegro e Solimões, além de Lauana Prado, Ana Castela, Sérgio Reis e Paula Fernandes. São mais de 20 artistas de diferentes gerações do gênero mais ouvido do Brasil, para conversas afetivas e números musicais.

“A gente vai poder falar daquilo que a gente viveu nas nossas infâncias, daquilo que a gente herdou, falar dos nossos pais, da nossa família. Acredito que o público pode esperar a nossa essência. Teremos nesses encontros os bons causos, uma boa prosa, e contaremos um pouquinho sobre a história da nossa música, do estilo que a gente faz e que predomina no Brasil”, valoriza o ex-jurado do “The Voice Brasil”.



Ao longo de quase três meses de pré-produção, toda equipe fez um mergulho profundo no universo do sertanejo, se debruçou em muitas imagens de filmes, inspirações do country, do sertanejo brasileiro, paletas de cores.

Sempre tendo como norte a ideia de que “Viver Sertanejo” parecesse menos um programa de tevê e mais uma conversa informal entre amigos.

“Quando fizemos o primeiro contato com o Daniel, o programa não tinha nome e ainda estava em formação. Ele convidou a gente para almoçar em Brotas e conversar. E eu me lembro de algo que tem muito a ver com a gênese do 'Viver Sertanejo’: entrar no barracão e ver o Daniel tomando um cafezinho, com o fogão a lenha aceso, a Dona Ana, que trabalha com ele há muitos anos, estava ali fazendo um bolinho, já tinha um queijo cortado, os peões da fazenda estavam do lado de fora tocando o gado... e aquela cena me impressionou bastante. Toda a calma e simplicidade do lugar. Ele propôs de a gente dar uma volta na fazenda, e eu saí de lá muito impressionado com tudo o que vi. Nunca vi o Daniel tão desarmado. No palco ele é muito elegante, mas ali ele estava completamente relaxado. Quando eu saí de lá eu liguei para a Monica (Almeida) e disse que teríamos de fazer o programa ali, em Brotas”, revela o diretor artístico Gian Carlo Bellotti.

“Viver Sertanejo” – Estreia dia 15 de dezembro, na Globo.

Veja também

MEGA DA VIRADA Ex-BBB mostra bolão vencedor de quina na Mega da Virada e fala em "sina de bater na trave"