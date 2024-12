A- A+

CINEMA Com produção da Zebra Filmes, ''Salomé'' faz estreia nacional no Festival de Brasília; confira O filme queer do pernambucano André Antônio foi produzido pelas pernambucanas Dora Amorim e Júlia Machado

A produtora Zebra Filmes, comandada pelas pernambucanas Dora Amorim e Júlia Machado, encerra 2024 com a estreia nacional de ''Salomé'', segundo longa do pernambucano André Antônio. O filme será exibido na mostra competitiva do 57º Festival de Brasília, no Cine Brasília, nesta quinta-feira (5), às 21h.

O longa-metragem acompanha o retorno de Cecília ao Recife, sua cidade-natal, e o seu repentino envolvimento com uma seita ao redor da figura de Salomé, a sanguinária princesa bíblica. Dora e Júlia se juntam à Thaís Vidal na produção da obra através da Ponte Produtoras e, também, contam com a participação do coletivo Surto & Deslumbramento. O lançamento em cinemas será realizado pela Vitrine Filmes.

As criadoras da Zebra Filmes conseguiram trabalhar com produções de grande porte, como ''O Agente Secreto'' e a série ''Rensga Hits'', mas não deixam de lado o desejo de continuar explorando e investindo no cinema independente nacional. A dupla quer alinhar o desenvolvimento de projetos autorais independentes com produções de maior apelo comercial, trazendo temas contemporâneos

''Queremos transformar o cinema brasileiro em filmes que dialoguem com questões importantes da nossa geração. Nossa produtora pretende estar presente desde o desenvolvimento até a distribuição, atuando como produtoras criativas que dão suporte integral aos realizadores'', afirmou Júlia.

Crédito: Linga Acácio | Dora Amorim e Júlia Machado, da Zebra Filmes

Trajetória

Dora e Júlia acumulam mais de uma década de experiência com grandes produções e trazem no portfólio projetos que já circularam por festivais nacionais e internacionais importantes, como Cannes, Locarno, Berlinale e Rotterdam. Elas já produziram mais de sete longas-metragens e mais de 15 curtas-metragens e participaram de tanto de obras independentes, quanto de projetos originais da Netflix, Galeria e Globoplay.

Entre os primeiros projetos a serem assinados pela Zebra estão ''A Constelação'' dos irmãos Nathália Tereza e Marçal Taques, apoiado pela Ancine e com coprodução da Diadorim Filmes, e ''Engulo o Mar Que Me Engole'', de Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, apoiado pelo Funcultura Audiovisual e com coprodução da Olar Filmes. Os filmes devem ser rodados no próximo ano.

O portfólio também conta com ''A Carta'', de André Antônio e Rodrigo Almeida e ''Não Se Perca de Mim'', de Fellipe Fernandes, em desenvolvimento. Dora e Júlia procuram trabalhar com jovens realizadores que são expoentes no panorama contemporâneo brasileiro.

Atualmente, elas realizaram o lançamento mundial de dois longas que assinam como produtoras: ''Ainda Não É Amanhã", dirigido por Milena Times, e ''Saolmé'' de André Antônio. Ambas obras fazem parte do selo Ponte Produtoras, no qual Dora e Júlia também são sócias da produtora que é destaque no mercado independente.

Juntos os filmes da dupla já foram exibidos em mais de 100 festivais pelo mundo, como Semana da Crítica de Cannes, Chicago IFF, Rotterdam IFF, Berlinale, Locarno FF, Leeds, Valdívia, Cinelatino Toulouse, IDFA, Queer Lisboa, Indie Lisboa, Brasília FF, Rio IFF, Mostra de SP, Tiradentes, Olhar de Cinema, Panorama Coisa de Cinema, entre outros.

