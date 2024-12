A- A+

RECIFE João Gomes grava clipe com Pabllo Vittar no Ibura Filmagens ocorrem nesta quinta-feira (5), no Campo do Nacional

João Gomes e Pabllo Vittar gravam, nesta quinta-feira (5), o clipe da música “Vira Lata”. As filmagens ocorrem no Campo do Nacional, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

A faixa integra o EP do cantor pernambucano, “Dois Lados”, que será lançado nesta sexta-feira (6).

Além de “Vira Lata”, o EP conta com outras quatro canções: “Endoideceu Meu Coração”, “Tentação”, “Me Liga” e “Meu Sonho É Uma Morena”, com participação de Vitinho Ferreira.



Nos stories dos seu Instagram, João Gomes compartilhou imagens dos bastidores das gravações. Nos vídeos, ele aparece interagindo com moradores do bairro e mostra a chegada de Pabllo ao local.



"Vira Lata"

O videoclipe traz uma narrativa que mistura realidade e ficção. João e Pabllo ora atuam como personagens, ora interagem de forma espontânea com os moradores da comunidade.

No roteiro, João Gomes interpreta um padeiro e Pabllo dá vida à esposa dele. O vídeo acompanha a rotina do casal, com cenas que vão desde os afazeres domésticos à descontração em um boteco com amigos.

Os artistas percorrem as ruas cantando, enquanto moradores se juntam, curiosos, ao movimento. O ponto alto do clipe ocorre com uma grande celebração em frente a um paredão, com a participação da comunidade.

Segundo a assessoria de comunicação de João Gomes, a escolha do bairro do Ibura como cenário para o vídeo “reforça a conexão dos artistas com as raízes populares e as histórias que permeiam o Brasil”. Ainda não há previsão de lançamento do clipe.



