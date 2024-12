A- A+

MÚSICA Deezer marca presença na programação do 21º Festival No Ar Coquetel Molotov Representante da plataforma de streaming participa de bate-papo sobre mercado musical

A Deezer marca presença na 21ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov. Além de ser uma das patrocinadoras do evento, a plataforma de streaming participa de um dos painéis promovidos a partir desta quinta-feira (5).

Pedro Kurtz, diretor de Conteúdo e de Operações Américas, estará no painel "Raio X da Música Atual: Quem Define as Regras do Jogo?", que integra o Coquetel Molotov Negócios. Mediado por Marcela Nunes, da Map Music, o bate-papo conta também com João Gabriel, do Afropunk, e Ana Paula Paulino, da Ubuntu Produções e Warner Music Brasil.

No sábado (7), a Deezer terá um espaço no Palco Kamikaze, que contará com apresentações de nomes como MU540, Tati Quebra Barraco e AJULIACOSTA – artista que faz parte do programa Deezer Next. Na ocasião, será realizada uma ação, oferecendo aos usuários a oportunidade de se conectarem com os seus artistas favoritos.



Veja também

indenização Equipe de Ana Maria Braga causa prejuízo de R$ 20 mil à Globo por brincadeira com funcionária