Como será o apartamento de R$ 600 milhões de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares em São Paulo

Segundo foi divulgado neste fim de semana, a atriz Marina Ruy Barbosa e o noivo, o empresário Abdul Fares, adquiriram um apartamento no condomínio de luxo Daslu Residence, no valor de R$ 600 milhões.

O imóvel, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo, tem previsão de entrega no ano de 2028 e, enquanto isso, a atriz vem morando com o noivo em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo. O empreendimento é da incorporadora Mitre Realty de imóveis de alto padrão Mitre Realty, que arrematou a antiga marca de roupas de luxo em leilão por R$ 10 milhões, em 2022.





Com 31 andares e uma fachada revestida em mármore travertino, o Daslu Residences São Paulo foi projetado pelo escritório Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados. O projeto contará com uma área aberta ao público, o Boulevard Daslu, e o Daslu SPA & Wellness Club, um espaço de 600 m² projetado por Renata de Abreu.

Marina Ruy Barbosa e o noivo, o empresário Abdul Fares — Foto: Reprodução/Instagram

O paisagismo será assinado por Benedito Abbud, enquanto a arquitetura de interiores ficará a cargo de Patricia Anastassiadis, reconhecida por projetos em hotéis no Brasil e no exterior. Entre outros serviços exclusivos, o condomínio terá um restaurante assinado pelo chef Rafael Cagali, dono de duas estrelas Michelin; o The Bar, inspirado nos clubes privados de Londres e Nova York, além do The Terrace, um ambiente ao ar livre para brunches e chás da tarde.

O empreendimento ainda contará com simulador de golfe profissional, academia exclusiva da Sett Academia e serviços personalizados, como concierge, health coach e alfaiataria.





Projeto da fachada do Daslu Residences São Paulo — Foto: Reprodução

O valor mínimo de um imóvel no prédio é de R$ 6 milhões, e os apartamentos variam de 114 m² a 350 metros quadrados O imóvel de Marina e Abdul Fares terá quatro suítes, salas de jantar e estar integradas à cozinha, varanda com piscina privativa, área gourmet e três vagas na garagem.

De roupas de luxo ao mercado imobiliário

Antes de ser arrematada pela Mitre Realty, a marca Daslu foi sinônimo de luxo e exclusividade para a alta sociedade paulistana. Fundada na década de 1950 pelas socialites Lucia Piva Albuquerque e Lourdes Aranha, a Daslu reunia em seu mostruário roupas exclusivas, em uma casa na Vila Nova Conceição, bairro nobre da capital paulista.

As marcas internacionais ganharam espaço na Daslu dos anos 1990, quando a multimarcas passou ao comando de Eliana Tranchesi. Ela assumiu a grife após a morte da sua mãe, Lucia. Com produtos que até aquele momento só estavam acessíveis aos clientes quando viajavam ao exterior, a fama da Daslu foi catapultada a um patamar mais elevado.

Em 2005, após a operação da PF, Eliana Tranchesi, seu irmão Antonio Carlos Piva de Albuquerque, que era diretor financeiro da Daslu à época, e outros diretores foram condenados. Os irmãos, a 94 anos de prisão.Em tratamento de câncer, doença da qual faleceu em 2012, Eliana ficou detida por apenas 12 horas. Após a morte, o caso dela foi encerrado.

