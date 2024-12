Herdeiro da Marabraz e noivo de Marina Ruy Barbosa: quem é Abdul Fares, que quer interditar o pai

A- A+

Um dos herdeiros da rede de lojas Marabraz, Abdul Fares, de 40 anos, está movendo uma ação judicial contra seu pai, Jamel Fares, de 64, solicitando a sua interdição e a curatela de seus bens, de acordo com a Folha de S.Paulo.



O noivo da atriz Marina Ruy Barbosa — que ocupa a função de diretor financeiro da varejista — alega que o patriarca da família tem problemas de saúde como depressão profunda, cardiopatia grave, dependência química de medicamentos controlados e um quadro de agressividade, o que, segundo ele, compromete a gestão dos negócios.

Segundo o jornal paulistano, Jamel tomou conhecimento sobre a ação movida pelo próprio filho durante uma busca de rotina realizada pela assessoria jurídica do grupo Marabraz. Em sua defesa, ele rebateu o Abdul Fares, chamando-o ainda de “ingrato e parasita”.

Mas, afinal, quem é Abdul Fares?

Cofundador da empresa Blue Group Digital, marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, e sócio da LP Real Estate — que atua no setor imobiliário —, Abdul Fares é também diretor financeiro da loja de móveis Marabraz, fundada por sua família, e que tem um faturamento anual estimado em R$ 1 bilhão.

Descendente de libaneses, Abdul nasceu em São Paulo e é neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, criador das lojas Marabraz. Formado em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), ele tem o mesmíssimo nome de seu primo, Abdul, que foi baleado numa tentativa de assalto, em 2016, em São Paulo.



Abdul Fares já namorou a ex-BBB Jaque Khury (na foto) — Foto: Reprodução/Instagram



No Instagram, o empresário acumula cerca de 150 mil seguidores, mas não segue ninguém, nem mesmo a noiva. Na rede social, ele costuma compartilhar mensagens motivacionais de políticos famosos, como a seguinte: "Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo", de Wiston Churchill. Criações próprias também figuram no feed, em montagens com imagens: "Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo", diz um dos recados; "Viva como se fosse morrer amanhã. Estude como se fosse viver para sempre", ressalta outra mensagem.

O mundo da fama não é algo totalmente novo, apesar de ele ter nascido numa família que sempre tentou se preservar dos holofotes. Entre 2008 e 2009, o atual noivo de Marina Ruy Barbosa namorou a ex-BBB e ex-Panicat Jaque Khury. Os dois chegaram a aparecer em revistas de celebridades e também durante o carnaval, na transmissão da TV.

