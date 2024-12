Quem é Pâmela Tomé, atriz que interpretou Xuxa em "Senna" e impressionou por semelhança

A- A+

A atriz Pâmela Tomé, de 31 anos, ganhou destaque recentemente ao interpretar Xuxa Meneghel na minissérie "Senna", que estreou na última quinta-feira (28), na Netflix.

A semelhança entre a atriz e a apresentadora impressionou o público, gerando comentários nas redes sociais.



Para se aproximar ainda mais da aparência da Rainha dos Baixinhos, a atriz passou por uma transformação.

Em entrevista à revista Quem, Pâmela revelou que perdeu quatro quilos apenas para o teste do papel. Após ser selecionada, seguiu uma dieta rigorosa para perder ainda mais peso.



Além disso, com apoio da equipe de caracterização da série, Pâmela pintou e cortou o cabelo para se parecer ainda mais com a Rainha dos Baixinhos.



Como Xuxa, Pâmela também é gaúcha. Nasceu na cidade serrana de Caxias do Sul. Saiu de casa para iniciar a carreira de modelo aos 13 anos.



Começou na TV em 2015, vivendo Alina, a vilã de "Malhação: Seu Lugar no Mundo".

O sucesso da personagem egoísta, controladora, vingativa e preconceituosa, Pâmela garantiu a sua permanência na temporada seguinte, "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz" (2016).

Ainda na Globo, interpretou Paty, em Sol Nascente (2017); Jane Benedito, em Orgulho e Paixão (2018). No mesmo ano, participou da Dança dos Famosos.



Em 2021, seguiu para a TV Record, onde trabalhou nas novelas "Gênesis" (2021) e "Reis" (2022). Também em 2022, deu vida à ruiva Valéria, na série "Desejos S.A.", que estreou neste ano no Disney+.

