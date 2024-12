A- A+

Famosos Xuxa, Adriane Galisteu, Adriane Yamin e mais: veja a lista de namoradas de Ayrton Senna Ídolo brasileiro do automobilismo teve relacionamentos super expostos à mídia, com apresentadoras famosas e modelos e fazia planos de casamento

Ayrton Senna teve alguns amores ao longo de sua vida. A lista tem mulheres muito conhecidas do grande público como Xuxa — uma das maiores personalidades da televisão brasileira já naquela década de 1980, no comando de programas infantis — e Adriane Galisteu, que estava no início de sua carreira como modelo. Trinta anos após a morte do tricampeão da Fórmula 1, os seus relacionamentos seguem rendendo assunto.

Com a repercussão da série 'Senna', da Netflix, surgiram questionamentos sobre o motivo de o namoro com Galisteu ter sido retratado em apenas dois minutos e 34 segundos. A modelo tinha 19 anos quando conheceu o maior ídolo brasileiro do automobilismo numa festa na boate Limelight, em São Paulo, para celebrar a vitória do piloto no GP de Interlagos, em março de 1993.







“Entre nós, havia algo a mais... Uma conversa longa, um olhar, um toque”, disse Adriane, no livro esgotado “Caminho das borboletas — Meus 405 dias com Ayrton Senna”, em que que rememora o relacionamento de um ano e meio com o piloto. Eles ainda estavam juntos quando o acidente fatal aconteceu..

O namoro do piloto com Xuxa se desenrolou alguns anos antes, entre 1988 e 1990. De acordo com a apresentadora, foi o próprio Senna quem deu o primeiro passo para que eles começassem o envolvimento.

“A grande perda que eu tive na minha vida começou com o Ayrton. Achei que iria reencontrá-lo, que a gente ia ficar junto, que iríamos tentar um novo relacionamento, e isso nunca aconteceu”, disse ela em “Xuxa, o documentário”, produzido pelo Globoplay.

Além delas, o ídolo também teve relacionamentos com a escritora Adriane Yamin, com a modelo americana Carol Ann Alt e com Lilian de Vasconcellos Souza, a única delas com quem casou.

Outro namoro de Senna foi com Cris Ferracciu, com quem viveu durante um ano e meio. Em entrevista à revista Veja, ela afirmou que fez muitos planos com o piloto: “Tínhamos a intenção de nos casar. Chegamos a ganhar uma louça da Luíza e do Braga (o casal Luíza e Antonio Carlos Almeida Braga) com os nossos nomes; depois, terminei o relacionamento e prefiro não falar o motivo. Continuamos nos falando durante algum tempo, mas não voltamos”.

