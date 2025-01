Concerto FireAid atrai famosos para arrecadar dinheiro para Los Angeles

A- A+

As luzes se apagaram no Kia Forum, o Green Day começou a cantar, e, enquanto uma grande tela exibia fotografias de casas queimadas ao fundo, Billie Eilish subiu ao palco para cantar com a banda. “Los Angeles, nós ainda estamos vivos!”, disse Billie Joe Armstrong, vocalista e guitarrista do Green Day. “Isto é a Califórnia, e estamos todos juntos nessa.” E assim, o FireAid, o evento beneficente repleto de estrelas para arrecadar dinheiro para os esforços de ajuda após os devastadores incêndios florestais na região de Los Angeles, teve início.

Os dois Billies estavam entre as mais de duas dúzias de estrelas do rock e do pop que compareceram para fazer sua parte. Billy Crystal, que perdeu sua casa em Pacific Palisades no incêndio, subiu ao palco com o mesmo moletom e gorro com os quais havia fugido de casa.

Ele contou piadas, observando que o objetivo do evento era simples: “arrecadar mais dinheiro do que os Dodgers gastaram com agentes livres.” Mas ele também ficou sério, descrevendo a dor profunda de perder sua casa. “De Altadena a Malibu, passando por Pacific Palisades, vamos mostrar ao mundo quem somos”, disse ele. “Somos Los Angeles, uma cidade, um só coração!”

Então Crystal apresentou Alanis Morissette, parte de uma programação tão extensa que o show estava sendo realizado em duas arenas separadas. Cerca de 40 minutos após o início do concerto, Dr. Dre estava no palco saudando "a cidade de Los Angeles" em uma interpretação de “California Love”, de Tupac Shakur, enquanto Sheila E. tocava bateria.

Depois que Dre saiu do palco, Morissette apresentou Joni Mitchell, residente de longa data de Los Angeles, que cantou sua clássica balada de 1969, “Both sides, now”, sentada em um trono dourado e segurando uma bengala, em uma imagem de dignidade real.

“Algo se perdeu, mas algo se ganhou”, ela cantou, em uma rara aparição pública desde seu aneurisma em 2015. Sua performance se tornou um dos momentos emocionais mais marcantes da noite.

Um segundo show, no Intuit Dome, nas proximidades, começou pouco antes das 20h30 no horário local, quando Rod Stewart — apresentado por seu ex-vizinho Samuel L. Jackson — deu início à noite com “Forever Young”.

“Vivi aqui por 50 anos”, disse ele. “Los Angeles está no meu sangue.” Pouco antes das 21h, enquanto John Mayer se apresentava na rua ao lado e nas telas panorâmicas do Intuit Dome, um grupo de membros da plateia de repente começou a aplaudir.

Fãs na plataforma de mídia social X publicaram fotos da ex-vice-presidente Kamala Harris e de seu marido, Doug Emhoff, no show, acenando para o público.

Logo depois, a estrela de "Abbott Elementary", Quinta Brunson, apresentou uma professora que se emocionou ao falar sobre como juntou dinheiro para comprar sua casa, apenas para perdê-la. A plateia deu à professora uma ovação de pé, e então Earth, Wind & Fire subiu ao palco para apresentar "September".

O restante do show prometia contar com Olivia Rodrigo, Lady Gaga e outros artistas. Os produtores dividiram a programação por gênero musical — com os atos mais voltados para o rock no Forum e os orientados para o pop no Intuit Dome.

Os organizadores informaram que o show estará disponível em plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV, Hulu, Max, Paramount+, Peacock e YouTube. Também será transmitido no SiriusXM e iHeartRadio e exibido em alguns cinemas das redes AMC e Regal Cinema.

Quando os portões se abriram na noite de quinta-feira no Intuit Dome, os primeiros a chegar circularam pelo espaço, comprando produtos do show, tirando fotos em um estande do Snapchat e pegando macaroons gratuitos em um saquinho com um adesivo “I (coração)️ LA”.

Em entrevistas, frequentadores do show vindos de várias partes da Califórnia descreveram o evento como uma situação onde todos saem ganhando. Ao comprar um ingresso, disseram eles, podiam apoiar as vítimas dos incêndios e ainda aproveitar um lineup estrelado.

“Você não se importa de gastar muito dinheiro se você consegue um bom show e ainda ajuda uma boa causa”, disse Cliff Wallace, 47, de Irvine, Califórnia.

Muitos disseram conhecer pessoas que foram diretamente afetadas: a casa de um chefe queimada, um pai que teve de ser evacuado, estudantes que ensinam e ficaram desabrigados.

Grace Hegenbart, 22, de San Diego, disse que decidiu dirigir até o show porque entende como é difícil se recuperar de um incêndio. A casa de seus avós foi destruída por um incêndio florestal no condado de Mendocino em 2017.

Jenny Chaiyakal, 44, de Irvine, cuja filha descobriu o show por meio das redes sociais de Billie Eilish, chamou o evento de “uma oportunidade única na vida” e elogiou as estrelas por estarem “dispostas a doar seu tempo e se unirem para apoiar as pessoas na Califórnia”.

Nos dias que antecederam o show, os organizadores afirmaram já ter arrecadado mais de US$ 60 milhões com vendas de ingressos e patrocínios corporativos. Eles planejam distribuir as doações com o apoio da Fundação Annenberg, direcionando a ajuda tanto para esforços de alívio a curto prazo quanto para iniciativas de longo prazo que visam prevenir futuros desastres de incêndios no sul da Califórnia.

