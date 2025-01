Fernanda Torres, Demi Moore e Karla Sofía Gascón: quem tem mais seguidores na disputa pelo Oscar

A- A+

Uma temporada de premiações é feita de muita exposição por parte dos envolvidos na corrida por uma estatueta do Oscar. Os indicados precisam participar de festas, exibições especiais, pré-estreias, debates, entrevistas e todo tipo de espetáculo. Nos últimos anos, parte importante dessa luta por exposição são as redes sociais.

Além de divulgar seus filmes presencialmente, os astros do cinema também precisam de uma presença social que impulsione e contribua na corrida. Em 2025, nenhuma disputa tem atraído mais atenção do que a de melhor atriz, em que concorrem: Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón (" Emilia Pérez"), Fernanda Torres(" Ainda Estou Aqui") e Cynthia Erivo ("Wicked").

Apontadas como principais favoritas ao Oscar pela imprensa especializada, Demi Moore e Fernanda Torres também são as campeãs no quesito impacto nas redes. A americana aparece em primeiro lugar na lista de indicadas com mais seguidores, contando com 5,9 milhões de fãs no Instagram. A brasileira não fica muito atrás com 4,1 milhões.

Veja as indicadas ao Oscar de melhor atriz com mais seguidores no Instagram:

Demi Moore: 5,9 milhões

Fernanda Torres: 4,1 milhões

Cynthia Erivo: 2,5 milhões

Karla Sofía Gascón: 187 mil

Mikey Madison: sem redes sociais

Apesar de números significativos, o quinteto ainda aparece bem atrás da indicada ao Oscar com mais seguidores: Ariana Grande. A estrela pop, indicada a melhor atriz coadjuvante por "Wicked", possui 376 milhões de seguidores.

