A atriz Gabriela Dias reforça seu vínculo com a televisão na novela "Volta por Cima"

Nenhum dia é igual para Gabriela Dias no set de “Volta por Cima”, da Globo. A atriz de 25 anos vive a ambiciosa Miranda e, desde que assumiu o papel na trama assinada por Claudia Souto, ela tem tido inúmeras surpresas com a trajetória da personagem.



“Fazer novela é viver inúmeros personagens em um curto espaço de tempo. Ao contrário de uma série ou um longa, a gente vai descobrindo aos poucos tudo. Outro dia estava fazendo os mais loucos questionamentos para compreender a Miranda. Isso vai despertando uma série de novos caminhos e questões”, afirma Gabriela Dias.

Miranda é personal trainer e professora de academia. Tem vergonha da origem humilde e finge ser garota da Zona Sul, mas mora no subúrbio, na casa da prima Cida, papel de Juliana Alves. Ao se tornar personal de Nando, de João Gabriel D’Aleluia, leva o rapaz para o mundo do fisiculturismo, do qual ela também faz parte.



Nesse mundo, Miranda é uma vencedora, quase uma estrela. O que contrasta com a realidade da sua origem e adolescência, onde sempre se sentiu coadjuvante das amigas que tinha. Devido a uma bolsa, estudou em uma escola particular onde se sentia deslocada.

“É preciso entender porque a personagem cria essas mentiras. Cada pessoa tem a sua história e isso leva a caminhos diferentes. Por isso reagimos de formas diferentes”, explica.

Relação

anterior

Antes mesmo de se juntar ao elenco de “Volta por Cima”, Gabriela Dias já tinha uma relação com Juliana Alves fora das câmeras. As duas se conheceram na quadra da escola de samba carioca Unidos da Tijuca, onde a veterana atriz foi rainha de bateria. Na mesma época, Gabriela ocupava o posto de musa da escola.



“Essa relação que a gente vê (na tevê) se constrói antes. Já conhecia a Juliana da época que ela era rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Tudo isso a gente vai construído longe das câmeras. Pode ser no vestiário, no almoço, nos corredores... E isso ajudou na nossa relação na televisão”, aponta.

Sobre

Gabriela

Gabriela é filha do ex-jogador de futebol Ronaldo Couto e nasceu enquanto o seu pai atuava em clubes da Venezuela. Por isso, a atriz passou a infância no país de Nicolás Maduro. Em 2008, quando completou 10 anos, ela se mudou com a família para o Brasil, onde enveredou para a carreira artística. “Feliz de participar de um projeto tão especial como ‘Volta por Cima’. Amo demais minha profissão. Está sendo um trabalho muito rico”, elogia a atriz, que já atuou em séries como “Cidade Proibida”, da Globo.

