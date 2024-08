A- A+

AÇÃO SOCIAL Conexão Juventude 2024: jovens do Recife discutem representatividade na arte, nesta quinta (29) O evento acontece em quatro capitais do Nordeste, mobilizando cinco mil estudantes em diversa programação artística

O Conexão Juventude vai reunir cerca de 700 estudantes de comunidades da Zona Sul do Recife, nesta quinta-feira (29), no Teatro RioMar, às 14h. A abertura do evento acontece no mês em que se celebra o Dia Internacional da Juventude, aproveitando a ocasião para discutir a representatividade na arte, especialmente, no brega funk.

O ritmo do passinho, se tornou bastante popular entre os jovens recifenses, pois perceberam no gênero a possibilidade de reivindicar o seu espaço. Essa manifestação cultural assentou com o tema da edição deste ano do evento, DiverCidade, promovendo o diálogo sobre diversidade e inclusão no território urbano.

O Conexão Juventude é realizado em quatro capitais do Nordeste – Recife, Aracaju, Fortaleza e Salvador -, mobilizando cinco mil participantes, com uma programação composta por mais de 60 atrações onde os jovens assumem o protagonismo em toda produção, que inclui apresentações de dança, música, produção e exibição de curtas, exposições fotográficas e passeios por roteiros históricos e ecológicos pelas cidades-sedes.

Programação

No Recife, o Instituto JCPM de Compromisso Social organizou três dias de programação, com um público de 1,4 mil jovens.

Na abertura no Teatro RioMar haverá apresentações de dança, um painel de conteúdo sobre um olhar da cidade sob a óptica da diversidade, mediado por Jurema Fox, com o grafiteiro e arte-educador Afro G, a DJ e curadora do Brega Kananda PX, e Luana Maia, jovem travesti do Ibura, ativista pelos direitos humanos de pautas voltadas para a juventude periférica LGBT+.

''Sob a óptica artística, os jovens fazem uma leitura de temas que consideram prioritários, como meio ambiente, respeito a diferenças e garantia de oportunidades para uma juventude diversa em suas origens social e étnica, perspectivas religiosas, políticas e de orientação sexual e de gênero'', destaca a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM e responsável pelo Instituto, Lúcia Pontes.

Crédito: Divulgação | Gabriel o Pensador

Além disso, os jovens do Conexão Juventude terão a oportunidade de assistir um show do cantor Gabriel o Pensador. Nesta sexta-feira (30), os jovens se reúnem no Cinemark para exibição de curtas produzidos durante oficinas de audiovisual, seguido de debate.

No domingo, dia 1 de setembro, o encerramento será com o Pedal Mobilidade e Cidade, percorrendo seis quilômetros entre a Zona Sul e o Marco Zero, no Recife Antigo.

Veja também

Streaming "O Exterminador do Futuro Zero": anime estreia na Netflix nesta quinta-feira (29)