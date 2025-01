A- A+

Big Brother Brasil Confira curiosidades sobre Joselma, dona de casa olindense que tenta entrar no BBB ao lado do genro A sogra de Guilherme já chegou a ser "expulsa" de uma casa alugada depois que a proprietária pediu de volta o local após uma festa com som alto;

Nesta sexta (10), as duplas que disputam a 12º (e última) vaga no BBB 25 foram anunciadas. São três pares concorrentes, e entre eles os olidenses Guilherme Avilar e Joselma Silva, genro e nora.

Joselma, dona de casa de 54 anos, arrancou risadas da apresentadora Ana Maria Braga, durante entrevista de apresentação no programa "Mais Você".

Vendia marmitas e tem prazer em cozinhar, deixar a mesa cheia. Além disso, tem uma relação de grande parceria com Guilherme, seu genro.

Ainda brincou ao contar sobre aposta que fez com seu genro, antes do pré-confinamento: ficaria 10 dias sem beber, por R$300,00. Ao ganhar a aposta, recebeu o prêmio e gastou ele com uma coisa: bebida!

Segundo informações do Gshow, essas não são as únicas curiosidades de Joselma:

- Adora supermercados. Diz que é seu principal hobby, já que tem satisfação em ter a geladeira cheia. Acha que seu gosto pela cozinha vem de sua infância, época difícil em sua vida. Sonha em um dia fazer propaganda para algum deles. “Não me dá vontade de beber, de fumar, de nada, passo o dia inteiro lá com meu carrinho”;

- Entre suas especialidades na cozinha, cita bobó de camarão, feijoada, mão de vaca e sarapatel;

- Tem um crush no ator Richard Gere;

- Gostaria que Ivete torcesse por ela e puxasse mutirão com sua torcida;

- Apesar de morar a vida toda em Olinda, cidade litorânea na região metropolitana de Recife, tem medo de entrar no mar;

- Tem muito orgulho em ver suas duas filhas formadas, ambas em Fisioterapia;

- Tem três tatuagens. Duas da época da adolescência, que fez “na folia”, um escorpião na virilha e uma maçã no bumbum. Mais recentemente, ganhou de presente das filhas o desenho de uma tornozeleira, mas não finalizou por conta da dor. “Abandonei no meio, não coloquei as cores, nem as pedrinhas...”, lembra sobre o desenho;

- É chamada de Jura pelo companheiro, por conta da personagem da novela O Clone. Apesar de se reconhecer nela, cita que também se identifica com a Dona Nenê, de A Grande Família. Ela ainda se diz a “Dercy Gonçalves todinha”;

- É fã de Alcione e conta que ouvia as músicas da cantora no volume máximo quando sofria desilusão amorosa com o marido. “Todas as músicas que ela cantava tinham a ver com o que eu tava passando no momento”. Chegou a ser “expulsa” de uma casa alugada depois que a proprietária pediu de volta o local após uma festa com som alto;

