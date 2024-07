Confira os resumos das novelas da semana (08/07 até 13/07)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda – Zé Beltino não aceita a decisão de Zefa Leonel de voltar com a família para o Rancho Fundo. Seu Tico Leonel termina sua confissão e Fé se afasta sem ser notada. Quinota repreende Artur por se arriscar por ela. Zé Beltino e Blandina se casam e ele a questiona sobre sua aliança. Nastácio avisa a Aldenor que Sabá Bodó está vivo. Dracena arruma um emprego na loja de Corina. Fé faz fofoca de Seu Tico Leonel para a família. Artur apresenta Quinota como nova sócia do boteco. Zefa Leonel se surpreende ao saber que Zé Beltino fechou sociedade com Ariosto.



Terça – Zefa Leonel se enfurece quando Blandina avisa que casou com Zé Beltino sem assinar o acordo pré-nupcial. Tôim entrega contas atrasadas para Quinota e Caridade se espanta. Blandina implora que Marcelo Gouveia devolva sua aliança. Ariosto cogita a ideia de desfazer a sociedade com Zé Beltino, para agradar Zefa Leonel. Zefa Leonel se orgulha de Quinota. Seu Tico Leonel se surpreende ao descobrir que Zé Beltino se casou com Blandina. Zé Beltino pede para Tia Salete ser sua madrinha de casamento. Zefa Leonel e a família chegam ao Racho Fundo.

Quarta – Todos admiram as pequenas mudanças no interior da casa do Rancho Fundo. Primo Cícero e Fé implicam com Tôim. Zefa Leonel descobre que existe uma forma de anular o casamento de Zé Beltino. Blandina aproveita a suíte que foi de Zefa Leonel. Tôim convence Primo Cícero a desistir de castigá-lo. Quintilha se preocupa com as finanças de seu hotel. Vespertino mente para Seu Tico Leonel sobre o estado de saúde de Deodora e ele decide procurá-la. Ariosto se insinua para Zefa Leonel, que aceita o galanteio.



Quinta – Zefa Leonel e Ariosto trocam elogios. Deodora se finge de doente para enganar Seu Tico Leonel. Margaridinha vai com Tia Salete à cidade. Nastácio consola Benvinda. Vespertino sente ciúmes de Deodora e Seu Tico Leonel. Zefa Leonel e Ariosto conversam entrosados. Quinota flagra Benvinda e Nastácio se beijando. Primo Cícero se indigna com o valor da conta que recebe no restaurante. Blandina manipula Zé Beltino. Vespertino encomenda a Jordão a morte de Seu Tico Leonel.



Sexta – Jordão vende sua arma para Vespertino. Deodora tenta seduzir Seu Tico Leonel. Zefa Leonel questiona Ariosto sobre Artur. Vespertino decide ir atrás de Seu Tico Leonel. Zefa Leonel leva Ariosto para visitar a Gruta Azul. Tôim convence Caridade a ajudar o pai. Quintilha se interessa por Primo Cícero, ao perceber que ele tem dinheiro. Caridade flagra seu pai aos beijos com Quintilha. Quinota e Artur fazem planos para o futuro. Deodora questiona Vespertino sobre a arma em sua cintura. Ariosto sofre um acidente com o cavalo e Zefa Leonel se desespera.



Sábado – Zefa Leonel avalia a ferida de Ariosto, que está desacordado. Deodora ameaça Vespertino com sua própria arma. Caridade repreende Primo Cícero e avisa a Fé do deslize do pai. Esperança e Jordão se beijam. Dracena percebe um erro nas contas de Margaridinha e Benvinda, e fica intrigada. Zefa Leonel se preocupa com o estado de Ariosto. Quintilha questiona Cira sobre Primo Cícero. Blanchette decide ajudar Guilherme Tell a conquistar Caridade. Marcelo Gouveia pensa em usar Seu Tico Leonel em seus planos contra Artur e Quinota. Vespertino beija Deodora. Sabá Bodó insiste se divorciar de Nivalda. Artur decide procurar por Zefa Leonel. Zefa Leonel teme pela vida de Ariosto.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Tom enfrenta Wilson e decide competir. Ernesto descobre que Andrômeda é uma grande cantora. Tom cai durante sua apresentação, e Wilson se desespera. Mila se enfurece com Nicole ao perceber o interesse de Hans pela jovem. Luca consegue o retrato-falado de Ana. Andrômeda expulsa Luca da galeria. Hans se surpreende ao saber, por Ernesto, da evolução de Andrômeda. Júpiter fica angustiado ao ver Guto e Lupita juntos. Marta sugere a Otto que eles contem a verdade para Netuno/Léo. Tom faz uma volta espetacular, e sai aplaudido da pista. Júpiter decide se declarar para Lupita.



Terça – Marieta entrega as chaves do carro de Leda para Júpiter. Tom vence a competição, e Cláudio reage enfurecido. Lupita e Guto sofrem um acidente na estrada, e são assaltados. Tom e Vênus se preocupam com o sumiço de Nildes. Otto conta para Netuno/Léo que ele foi contratado para cometer um assassinato. Maya ajuda Luca a procurar Ana. Chicão descobre que foi Lulu quem incentivou Andrômeda a ser desafinada. Os bandidos levam Lupita e Guto para uma mata. Tom pensa em esconder sua doença de Vênus. Júpiter descobre que Lupita e Guto sofreram um acidente na estrada, e se desespera.



Quarta – Júpiter fica aflito ao ver as imagens de Lupita e Guto pela câmera do policial rodoviário. Lulu pede para Ernesto retirar os lugares de Chicão e Furtado de sua mesa. Murilo se oferece para ajudar Electra na cozinha do restaurante. Jéssica se preocupa com a investigação de Luca. Lupita e Guto se perdem no meio da mata. Maya confronta Jéssica. Netuno/Léo rende Marta, e a obriga a contar a verdade para ele. Plutão decide revelar seu segredo para Nicole. Leda conhece Ubaiara. Convencida por Lulu, Andrômeda canta fora do tom, e é hostilizada por todos no bar.



Quinta – Chicão tenta ajudar Andrômeda. Ubaiara se apresenta para Leda com um nome falso. Netuno/Léo foge do cativeiro de Otto e Marta. Andrômeda é ovacionada pela plateia ao vencer o concurso. Hans se surpreende ao ouvir a prima cantando. Júpiter avisa aos irmãos do desaparecimento de Lupita e Guto. Eva teme que Tom e Vênus a abandonem. Wilson comunica Tom que levou seus exames para serem avaliados por outro médico. Andrômeda ajuda Electra. Plutão marca um encontro com Nicole. Guto cuida de Lupita. Netuno/Léo volta para a Fundação. Nicole descobre que Plutão é um Mancini. Tom decide falar com Vênus.



Sexta – Tom termina seu namoro com Vênus. Netuno/Léo revela a Babbo que foi contratado para assassinar uma mulher. Electra encontra Jéssica no teatro para fazer a audição. Tom afirma a Eva que não irá abandoná-la. Lupita se surpreende com as habilidades de Guto na mata. Júpiter diz a Marieta que pedirá Lupita em namoro. Maya e Luca procuram fotos de Ana na antiga balada que ele foi com Electra, na noite em que foi esfaqueado. Murilo entrega um amuleto para ajudar Electra em sua audição. Andrômeda assina contrato com a gravadora. Guto revela o plano de Júpiter e se declara para Lupita.



Sábado – Lupita se surpreende com as revelações de Guto. Júpiter decide se juntar às buscas por Guto e Lupita. Tom abandona a produtora, e Maya fica intrigada. Plutão não consegue se explicar para Nicole. Chicão é expulso da gravadora, e Lulu impede que Andrômeda o ajude. Paulina tem uma evolução na clínica, e Wilson comemora. Vênus se empenha em descobrir por que Tom terminou o namoro. Otto sugere a seu sócio misterioso que ele apareça para Netuno/Léo, a fim de recuperar a memória do rapaz. Ernesto afirma que não deixará Hans acabar com a carreira de Andrômeda. Lupita e Guto se beijam.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Vitor começa a trabalhar na lanchonete do CEC. Lívia descobre que a influenciadora Valentina desvalorizou seu trabalho e contratou outra personal stylist. Enquanto Glaucia cogita vender suas peças de roupa para conseguir dinheiro, Fred é assessorado por um produtor musical. Fausto conta aos pais de Romeu, Dimitri, Ellen, Ian e Nath que as crianças invadiram a casa dele. Em conversa com Vera, Laura pede demissão do Monter Mercado, agradece e diz que vai cuidar da família. Pórcia se despede da amiga. Telma flagra Daniel e Mariana em clima de romance.



Terça – Téo revela a Amanda que não vai se inscrever no time por causa da Sofia. Romeu diz a Julieta que está chateado por ela só andar com Diego e não dar atenção a ele. Vera passa o dia com Clara, vendo as essências para os novos produtos do Monter Mercado. Pórcia e Bassânio visitam a antiga casa de Laura, no Lado Vila, para alugar. Amanda conta a Sofia que Téo se arrependeu, desistiu da vaga do time e pede que dê uma chance a ele. Vitor afirma que o vídeo em que ele diz ser o responsável pelo desvio de dinheiro da Monter Holding foi feito por inteligência artificial. Karen detesta o piquenique de Patrick e acha ele muito grudento. Sofia perdoa Téo. Rosalina admite para Julieta que foi a culpada por causar o acidente de Diego.



Quarta – Fausto enterra o diário. A influenciadora Valentina contrata outra personal stylist e dispensa Lívia. Karen admite para Lívia que prejudicou a irmã em um desfile no passado. Glaucia comenta com Nando que sente falta de Fred. Fausto fica indignado por Pórcia se mudar com Bassânio para o Lado Vila. Vitor encontra Glaucia e pergunta se ela foi a responsável por produzir o vídeo fake dele.



Quinta – Muke participa do campeonato de Pelota e é desclassificado por má conduta. Branca mente para Fausto e diz que brigou com Clara por conta das cartas do admirador secreto. Bassânio pergunta se Daniel e Mariana aceitam ser padrinhos de casamento dele. Pórcia convida Vera, ao lado de Bernardo, como madrinha. Nando pede a Lívia para ajudar Glaucia a vender roupas na internet. Clara declara a Vera que deseja desfazer o contrato para a produção dos cosméticos. Na sorveteria, Julieta tem um momento meloso com Diego e Romeu flagra a cena, ficando com ciúmes. Romeu fala para Julieta que precisa dela para juntar as duas famílias, mas ela só pensa em ficar com Diego. Na Monter Holding, Hélio acusa Leandro de sabotagem contra Vitor, criando um vídeo fake.



Sexta – Vera pede para Amanda conversar com Mariana e voltar a parceria entre os estabelecimentos. Lívia sugere que Glaucia crie um perfil nas redes sociais como a “Ryca Falida” e admita que precisa vender roupas para conseguir dinheiro. As crianças encontram o diário de Fausto e começam a desvendar os códigos presentes nos papéis. Daniel e Mariana se beijam e contam a Hélio que estão namorando. Sofia consegue fazer o teste de futebol com o olheiro, mas o especialista fica entre ela e Téo.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Zé Bento discute com José Inocêncio e avisa que apoia João Pedro na condução dos negócios da fazenda dele. Norberto confunde uma mulher com Jacutinga. José Inocêncio expulsa Bento de casa. Dona Patroa é obrigada a servir Egídio e Eliana na venda de Norberto. Augusto diz a José Inocêncio que o pai deveria sentir orgulho de João Pedro. Morena abriga Bento no quarto de Pitoco. Ritinha manda Damião dormir no sofá. Norberto volta para a Vila, arrasado por não ter encontrado Jacutinga em suas andanças e pede a dona Patroa para sumir com as coisas de Jacutinga. Dona Patroa se veste de Jacutinga para Rachid. José Inocêncio leva Augusto para conhecer o Jequitibá-Rei e ele fica encantado.



Terça – Aos pés do jequitibá, José Inocêncio confessa a Augusto que já sente a passagem do tempo. Teca incentiva Mariana a voltar para José Inocêncio. Aurora, uma investidora e fazendeira do Espírito Santo, aparece na fazenda de José Inocêncio a convite de Zé Bento. Aurora é apresentada a José Inocêncio, que a trata com desprezo. Ela demonstra seu desejo de aprender mais sobre as técnicas de plantio de cacau. Tião é agredido por Marçal, mas disfarça ao ser questionado por Augusto sobre seus ferimentos. Joana repreende Tião, ao saber que o marido esteve nas terras de Egídio e pede a separação. Rachid não suporta a tristeza do amigo Norberto e decide viajar para tentar encontrar Jacutinga. Rachid pede que Dona Patroa espere por ele. José Inocêncio pede a Tião que fale o nome de quem lhe deu a surra e avisa que o capetinha vai protegê-lo.



Quarta – Tião recusa a proposta de José Inocêncio e não denuncia o autor de sua agressão. Aurora aceita o convite de José Inocêncio para ficar uns dias na fazenda. Egídio debocha de Dona Patroa. Deocleciano incentiva José Inocêncio a fazer a consultoria para o grupo em que Aurora trabalha. José Inocêncio avisa aos filhos que, para se afastar da fazenda, os três deverão tomar conta de tudo juntos. Damião vê Ritinha de conversa com Bento, que fica apreensivo. José Inocêncio presenteia Tião com seu capetinha e pede segredo. Inácia não gosta de saber que o patrão se desfez de seu amuleto. Tião faz seu pedido ao capetinha.



Quinta – José Inocêncio orienta Damião para o trabalho durante sua ausência, e elogia Zinha. Mariana não se conforma ao saber por Inácia que José Inocêncio viajou para o Espírito Santo ao encontro de Aurora. Mariana propõe a Egídio que ambos separem Sandra de João Pedro. Eliana provoca Damião, sugerindo que Ritinha está com outro homem. Inácia comenta com Teca que teme uma tocaia de Mariana contra José Inocêncio. Eliana inventa para Egídio que Marçal pode estar interessado nela. Egídio agride Marçal, que promete se vingar do patrão. Dona Patroa confronta Egídio ao se deparar com o ex-marido em sua casa.



Sexta – Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, que lhe oferece dinheiro e jura arrependimento. Sandra desconfia do pai, e aconselha a mãe a não usar o dinheiro de Egídio. Egídio provoca João Pedro e acaba levando uma surra do genro, conforme havia premeditado. Sandra passa mal, e Eliana a leva ao hospital. Dona Patroa acompanha Sandra ao hospital. João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê. Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha.



Sábado – Em transe, Teca aconselha Inácia a cuidar de João Pedro. Morena acolhe Sandra em seus braços. Eliana e Mariana se chocam com a frieza de Egídio ao saber da morte da neta. Egídio cogita atentar contra João Pedro. Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro, aconselhando o filho a apoiar Sandra. Aurora recebe Inocêncio em sua fazenda. Eliana ameaça Egídio para que ele vá ao hospital, se redimir com a filha. Mariana alerta Augusto e Inácia do perigo de morte que João Pedro corre. João Pedro expulsa Egídio do quarto de hospital de Sandra.

