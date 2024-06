Confira os resumos das novelas da semana (03/06 até 08/06)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda – Zefa Leonel expulsa Blandina de sua casa. Caridade estranha as roupas de Margaridinha e Benvinda. Blandina exige que Zé Beltino a defenda diante de Zefa Leonel. Esperança e Fé tentam convencer Seu Tico Leonel a lhes ceder uma parte de suas terras em troca de seu suposto amuleto milagroso. Marcelo Gouveia aconselha Seu Tico Leonel a consultar um advogado. Zefa Leonel se emociona ao saber do pedido de casamento que Artur fez para Quinota. Esperança e Marcelo selam um acordo para enganar Seu Tico Leonel. Zé Beltino confronta Zefa Leonel.



Terça – Zé Beltino afirma a Zefa Leonel que se casará com Blandina. Zefa Leonel diz que Zé Beltino não sabe quem é Blandina e Quinota intercede em favor do irmão. Ariosto se aproxima de Zefa Leonel, e descobre que Seu Tico Leonel saiu de casa. Com a ajuda de Marcelo, Deodora consegue enganar Seu Tico Leonel. Artur convida Guilherme Tell para ser seu padrinho de casamento, e o poeta questiona o amigo sobre Marcelo. Seu Tico Leonel pede perdão a Zefa Leonel, mas a mulher vê a marca de batom de Deodora em seu lenço.



Quarta – Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de seu quarto, e sofre com a traição do marido. Seu Tico Leonel chora nos braços de Quinota. Deodora prevê sua vitória sobre Zefa Leonel. Blandina conta a Marcelo que está noiva. Vespertino ameaça Marcelo. Quinota confronta Deodora. Tia Salete incentiva Zefa Leonel a resgatar Seu Tico Leonel das mãos de Deodora. Vespertino se assusta com a fala de Deodora sobre Zefa Leonel e Quinota. Margaridinha e Benvinda enfrentam Corina Castello com a ajuda de Lola e Blanchette. Tia Salete estranha ao ver as sobrinhas na companhia das moças do cabaré.



Quinta – Lola e Blanchette despistam Tia Salete, que pensa tê-las reconhecido de algum lugar. Tia Salete confronta Corina Castello. Zefa Leonel ameaça Deodora com sua arma, e Vespertino chora nos braços de Seu Tico Leonel. Artur aconselha Deodora a não prestar queixa na polícia contra Zefa Leonel. Blandina pede ajuda a Quinota para se casar com Zé Beltino com a bênção de Zefa Leonel. Dona Castorina e Dracena encontram Blandina.



Sexta – Blandina apresenta Castorina a Quinota como sua empregada. Marcelo afirma a Quinota que a ama. Dracena e Blandina se agridem e Castorina repreende as duas. Ariosto conversa com Padre Zezo sobre sua desconfiança em relação a Dona Manuela. Zé Beltino mostra a Quinota uma poesia que fez para Blandina. Deodora orienta Vespertino a encontrar alguém que a ajude a se livrar de Zefa Leonel. Dona Manuela aconselha Zefa Leonel a fazer algo por si mesma. Deodora pede que Lola se aproxime de Margaridinha e Benvinda. Marcelo procura Artur.



Sábado – Marcelo acusa Artur de traição e os dois brigam. Vespertino teme o plano de Deodora contra Zefa Leonel. Floro Borromeu pede a mão de Tia Salete em casamento para Zefa Leonel. Os filhos de Zefa Leonel e Seu Tico Leonel sofrem com a separação dos dois. Deodora e Vespertino combinam com Jordão Nicácio o atentado contra Zefa Leonel. Zé Beltino se irrita com a aprovação de Zefa Leonel ao casamento de Tia Salete, uma vez que rejeitou sua união com Blandina. Dracena decide deixar Blandina, mas se interessa por Zé Beltino. Jordão observa Zefa Leonel.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Electra aceita o pedido de casamento de Luca. Chantal consola Murilo. Brenda faz Vênus acreditar que ela desconfia da traição de Tom. Júpiter supervisiona a instalação de gás da galeria. Hans prepara a sabotagem na galeria dos primos. Andrômeda e Chicão reatam o namoro. Vênus decide comemorar o noivado de Electra com um jantar na galeria. Plutão convida a turma do skate para ir ao bar onde Nicole trabalha. Guto tem um mau pressentimento e pede que Lupita não saia de casa. Leda se surpreende com Arnaldo. Mila vê Vênus, Lupita, Júpiter, Electra e Luca chegarem à galeria e avisa a Hans. Hans aperta o detonador.



Terça – Vênus e Lupita se ferem e são levadas para o hospital. Guto decide ir até a galeria. Maya pensa em voltar para o Brasil. Tom avisa a Ramón que continuará investigando Paulina. Plutão ajuda Nicole no bar. Netuno/Léo se desespera ao ver Vênus sendo levada para o hospital. Leda se assusta com o comportamento de Arnaldo e foge. Enéas percebe o encantamento de Nicole com Plutão. Hans pede notícias de Vênus. Chantal informa Tom sobre o acidente de Vênus. O médico anuncia o estado de Lupita e todos se preocupam. Vênus acusa Hans de ser o culpado pelo atentado contra a galeria.



Quarta – Hans se defende das acusações da prima. Vênus não aceita falar com Tom. Netuno/Léo se emociona ao falar com Vênus. A cirurgia de Lupita é um sucesso. Tom decide procurar Patty. Leda escolhe um novo pretendente pelo aplicativo de namoro. Paulina ouve Tom dizer que irá à procura de Patty. Tom volta a treinar, e Cláudio reage com despeito. Jéssica descobre que Luca pediu Electra em casamento. Lupita acorda da cirurgia. Júpiter fica com raiva ao saber que Guto gosta de Lupita. Vênus se emociona ao ver, com os irmãos, o estado da galeria.



Quinta – Vênus, Electra, Andrômeda e Plutão sofrem por terem que desistir de sua missão. Júpiter decide ajudar Guto a conquistar Lupita. Jéssica finge aceitar o casamento de Electra e Luca. Leda estranha alguns hábitos de Bráulio. Catarina entrega para Vênus o laudo dos bombeiros e pede que ela decida se continuará com a missão. Tom chega à casa de Patty. Brenda garante a Paulina que Patty não falará a verdade para Tom. Vênus discute com Hans, e pensa antes de assinar o documento de desistência da herança de Frida.



Sexta – Vênus rasga o documento e convence os irmãos a continuarem com a missão. Paulina se desespera por não conseguir falar com Patty. Enéas ajuda Nicole a preparar uma surpresa para Plutão. Marieta aprova o visual de Leda para sair com Bráulio. Tom percebe a mentira de Patty ao falar com Caio sobre o que lhe aconteceu. Andrômeda e Electra não conseguem convencer Vênus a falar com Tom. Patty decide pedir mais dinheiro para Paulina. Chicão entrega para Lupita um agrado de Júpiter como se fosse de Guto. Plutão se emociona com a surpresa de Nicole. Bráulio leva Leda para uma festa em um lugar alternativo.



Sábado – Nicole questiona Plutão sobre sua família. Júpiter tenta descobrir com Marieta o paradeiro da mãe. Leda foge de Bráulio. Vênus sente saudades de Tom. Enéas procura por Netuno/Léo na delegacia. Netuno/Léo sugere que Vênus alugue um foodtruck para inaugurar a galeria. Júpiter inicia treinamento para que Guto conquistar Lupita. Eva foge de Tom, Plutão, Nicole e Enéas. Tom afirma a Paulina que conseguirá provar sua armação para separá-lo de Vênus. Vênus interrompe um clima romântico com Netuno/Léo. Tom se frustra ao saber que Patty viajou e decide procurar Vênus. Patty chantageia Paulina.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Vitor avisa Clara e Hélio que vai viajar, mas não revela o destino. Fausto toma posse de todos os livros de Shakespeare. Enzo notifica Leandro que a empresa de auditoria encontrou um desvio de uma grande quantia da Monter Holding. Prestes a viajar, Glaucia percebe que Vitor conseguiu remover todo o dinheiro da conta dela. Após Laura se machucar na partida de boxe com Mariana, a mãe de Julieta leva flores e se desculpa. Mariana também alega a Laura que não tem chance de voltar a namorar com Mauro. Em conversa com Lívia, Patrick admite que evitou Karen porque ficou com vergonha após declaração de amor.



Terça – Na residência dos Monteiro, Leandro avisa Bernardo e Vera que foram desviados milhões de reais da Monter Holding e que falta rastrear os responsáveis. Glaucia aparece na casa da família e alerta que Vitor roubou muito dinheiro dela e da empresa. Glaucia pede dinheiro para o pai e o irmão, que negam. Na frente de Telma, Daniel fala dormindo que ama Mariana. Telma termina o relacionamento com Daniel. Clara confronta Fausto sobre ele ser supostamente o admirador secreto dela e enviar cartas românticas.



Quarta – A gangue Pedalzera consegue recuperar os livros de Shakespeare que estavam com Fausto. Telma desabafa com Lívia e revela que Daniel ainda ama Mariana. Vera e Mariana flagram Romeu e Julieta juntos. Téo quer passar mais tempo na casa de Bernardo, mas Bernardo não quer ter problemas com Amanda. No Mundo da Imaginação, Romeu Monteiro e Julieta Campos conhecem Romeu Montéquio e Julieta Capuleto, personagens da obra de Shakespeare.



Quinta – Glaucia assiste a uma reportagem sobre a crise na Monter Holding e a suspeita do envolvimento dela em desvio de dinheiro. No Mundo da Imaginação, Romeu Monteiro e Julieta Campos falam para Romeu Montéquio e Julieta Capuleto que a história deles afetou Castanheiras. Romeu Montéquio e Julieta Capuleto dizem que não sabem o desfecho da história deles, mas que vão permanecer juntos pelo amor. A gangue Pedalzera e o grupo Extraordinários se unem para encontrar pistas no Mundo da Imaginação. Karen invade a cozinha de Daniel e sabota a comida do chef. Glaucia vende itens pessoais para conseguir dinheiro e viajar. Karen admite a Julieta que sabotou Daniel, já que ele fez Telma sofrer. Lívia fica do lado da irmã. Nando e Dimitri perguntam para Fred se Glaucia roubou a empresa.



Sexta – Hélio e Clara comentam que Vitor sumiu e não deu sinal de vida e apostam que o filho está envolvido no escândalo da Monter Holding. Patrick conversa novamente com Karen e pede a garota em namoro, mas ela o dispensa. Leandro visita Hélio e Clara e aponta que tem supostas evidências de Vitor envolvido no esquema de corrupção da Monter Holding; Clara chora por vergonha do filho. Leandro desabafa com Vera e Bernardo, afirmando que poderia ter sido um pai melhor para Glaucia. Glaucia foge. O CEC prepara uma noite de pijama para os jovens, mas Julieta comenta com Bassânio que não vai, porque encontrará Romeu no Mundo da Imaginação.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Pastor Lívio cobra José Inocêncio de não abençoar o casamento de João Pedro. Tião se despede dos filhos e de Joana na ex Casa de Jacutinga para ir atrás de seus sonhos. Eliana paga Damião depois de dormir com ele. Norberto conta a José Inocêncio que Rachid não revelou o motivo pelo qual foi a Ilhéus. Rachid tenta conquistar Dona Patroa. João Pedro se nega a dar dinheiro para Bento pagar as dívidas e avisa que só negocia com o irmão se ele lhe vender suas terras. Pastor Lívio encontra Tião na estrada e o leva de volta para casa. Joana agradece Pastor Lívio. Du, Pitoco e Neno decidem ir atrás de Teca na Bahia. José Inocêncio escuta quando Inácia diz a Buba que elas não podem fazer nada para evitar o que acontecerá na vida de Teca. Inácia revela a Buba que sabe que o filho de Teca não é de José Venâncio.



Terça – Inácia comenta com José Inocêncio que Teca sente saudade de seus amigos. Lu tenta convencer Bento de que a proposta de João Pedro de comprar suas terras pode ajudá-lo a quitar as dívidas. Ritinha reclama para Inácia do jeito distante de Damião. Damião intimida todos que tentam se aproximar de Eliana e garante que se ela quiser ele larga tudo para ir para o Rio com ela. Dona Patroa aconselha Eliana a deixar o vilarejo. Augusto recusa o pedido de empréstimo de Bento. Bento fica sem saber o que dizer quando Sandra lhe pede para advogar em favor de Dona Patroa no processo do divórcio. Inácia aconselha José Inocêncio a não envolver Bento no caso de Dona Patroa e Egídio. Bento avisa a Dona Patroa que Egídio está tentando passá-la para trás.



Quarta – Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio. Kika avisa a Eliana que está mudando com Eriberto para São Paulo. Tião e Pastor Lívio conversam sobre as passagens da Bíblia. Egídio deixa claro a Dona Patroa que não concederá o divórcio. Bento confessa a José Inocêncio que não fez o exame da OAB. José Inocêncio expulsa Bento de casa com a roupa do corpo, e João Pedro acolhe o irmão na casa de Morena. Lu fica sabendo por Zinha que Bento não é advogado. Zinha, Morena e Deocleciano vão tocar no Forrobodó e Zinha se encanta por Joana. Norberto, Pastor Lívio e Bento se deparam com Du, Pitoco e Neno na venda.



Quinta – Pastor Lívio se prontifica a levar Du e os amigos até a fazenda de José Inocêncio. Inácia parece desconfiar de Du. Morena percebe o interesse da afilhada por Joana. Pastor Lívio avisa a Augusto e a Inácia que Bento está provisoriamente instalado na venda de Norberto. Morena alerta Bento para não deixar passar a oportunidade de ter Lu em sua vida. Dona Patroa observa Eliana saindo com Egídio de carro na vila. Joana critica Tião por sonhar alto demais. Du, Neno e Pitoco chegam à fazenda e Teca fica radiante. Du é frio com Teca e Inácia pressente que ele não é boa pessoa. Buba sugere a Teca que elas contem a verdade para Zé Inocêncio. José Inocêncio permite que Du, Pitoco e Neno fiquem na fazenda. Mariana repreende Inocêncio por tomar a decisão sem consultá-la.



Sexta – Tião e Bento pintam a fachada da escola. Eliana conversa de forma sedutora com Egídio, já pensando em tirar proveito de uma possível aliança com o coronel. Teca pede a Morena para deixar os amigos ficarem na fazenda. Zinha vê Tião beijar Joana e fica triste. Teca discute com Du. Joana conta a Eliana todas as coisas ruins que Egídio tentou fazer contra ela. Teca revela a Morena que Du é o verdadeiro pai de seu bebê. Egídio deixa José Inocêncio furioso ao levar Eliana para conversar com o ex-sogro sobre o inventário de Venâncio, em troca da assessoria jurídica de Bento a Dona Patroa.



Sábado – Eliana confirma a José Inocêncio que Egídio se ofereceu para lhe prestar assessoria jurídica no inventário do ex-marido. Mariana alerta Eliana sobre Egídio. Inácia aconselha José Inocêncio a resolver a partilha diretamente com Eliana. Teca tem uma visão do Bumba a perseguindo ao entrar na antiga casa de Maria Santa. Damião aparta a briga de Pitoco com Du. Ritinha flerta com Du no forró. Mariana ouve a conversa de Bento, Augusto e Buba sobre o DNA do filho de Teca. Inácia tem uma visão de Quitéria costurando a roupa do Bumba. Mariana tenta convencer José Inocêncio a fazer o exame de DNA no filho de Teca. Du se interessa por Ritinha. Deocleciano conversa com Zinha sobre Joana. Du é ameaçado com uma faca por Damião.

