Confira os resumos das novelas da semana (14/10 até 19/10)

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Artur acusa Marcelo Gouveia e Blandina de estarem mancomunados. Elias Crisóstomo sonda Benvinda sobre a turmalina paraíba. Zefa Leonel afirma a Ariosto e Deodora que tem um contrato de venda das terras de Primo Cícero. Artur e Marcelo Gouveia se agridem, e Blandina interrompe a briga dos dois. Ariosto aconselha Deodora a desconfiar de Blandina. Esperança conta a Blandina que Primo Cícero deu uma procuração a Ariosto. Caridade é despejada de seu restaurante. Tobias Aldonço comenta com Quintilha sobre o anel de turmalina usado por Dona Castorina. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio envolvem Guilherme Tell em seus negócios escusos. Zefa Leonel anuncia à família que Primo Cícero fez um acordo com Deodora e Ariosto. Blandina procura Artur.



Terça - Blandina insiste pelo amor de Artur, que acaba machucando a moça sem querer. Jordão Nicácio ameaça Marcelo Gouveia. Cira registra uma conversa de Ariosto e Deodora. Blandina afirma a Marcelo Gouveia que tem um plano. Zefa Leonel não aceita a trégua proposta por Tia Salete e diz que ainda espera pelo perdão da irmã. Quintilha exige que Primo Cícero confronte Ariosto e Deodora. Floro Borromeu aconselha Tia Salete a perdoar Zefa Leonel, em nome do amor entre as duas irmãs. Sabá Bodó autoriza Ariosto a explorar a Gruta Azul. Quinota convida Artur para morar em sua casa. Zefa Leonel convoca a família para uma reunião. Blandina queima o contrato que comprova a posse de terra dos Leonel.

Quarta - Blandina explica seu novo plano a Marcelo Gouveia, que se surpreende quando Esperança e Jordão Nicácio chegam. Zefa Leonel e Tia Salete retomam sua união. Artur afirma a Seu Tico Leonel que encontrará o documento que comprova a posse de terras de sua família. Nastácio pede ajuda a Esperança para recuperar o restaurante de Caridade. Artur comenta com Quinota sua desconfiança com Elias Crisóstomo. Benvinda e Elias Crisóstomo se beijam. Blandina e Esperança intrigam Primo Cícero contra Deodora e Ariosto. Seu Tico Leonel ameaça Primo Cícero. Artur revela a Quinota que Ariosto está pronto para explorar a Gruta Azul.



Quinta - Quinota diz a Artur que eles precisam revogar a procuração de Primo Cícero. Seu Tico Leonel faz com que Primo Cícero assuma que assinou um contrato de venda das terras. Marcelo Gouveia e Artur confrontam um ao outro. Artur desconfia ao ver Elias Crisóstomo perto do hotel, e estranha a aproximação entre Blandina e Esperança. Vespertino confessa seus pecados a Padre Zezo, que se emociona. Tobias Aldonço e Fé marcam a data de seu casamento. Blandina se irrita ao ver Primo Cícero chegar na companhia dos Leonel. Marcelo Gouveia orienta Jordão Nicácio a se apressar com a exploração da Gruta Azul. Os Leonel conduzem Primo Cícero até Ariosto e afirmam que a procuração será revogada.



Sexta - Caridade, Esperança e Fé acompanham Primo Cícero à casa de Ariosto e Deodora. Os Leonel comemoram sua reunião. Padre Zezo repreende Sabá Bodó e Nivalda pela tensão política que paira na cidade. Ariosto condena a atitude de Deodora de despejar Caridade. Zefa Leonel descobre que seus investimentos foram roubados, e Artur decide confrontar Ariosto. Primo Cícero decide revogar a procuração e devolver as terras para os Leonel. Blandina tem um novo plano para conseguir a Gruta Azul. Ariosto passa mal diante da discussão com Artur e Quinota, e Deodora se desespera. Dona Castorina volta para Salvador, e Blandina jura vingança contra Quinota. Os Leonel confrontam Ariosto.



Sábado - Ariosto nega ter roubado o dinheiro dos Leonel. Primo Cícero assina um documento confirmando a compra das terras por Seu Tico Leonel, e Caridade se orgulha do pai. Deodora pensa em manipular Esperança, e Ariosto a alerta. Quinota e Artur pensam em quem poderia ter roubado os investimentos de sua família. Marcelo Gouveia paga Guilherme Tell por seu serviço, sem dizer que se trata de contrabando. Seguindo o plano de Blandina, Esperança e Jordão Nicácio armam o sequestro de Primo Cícero. Zefa Leonel deduz que os Ariostos sumiram com Primo Cícero. Caridade é forçada a deixar o restaurante. Zefa Leonel confronta Deodora.

VOLTA POR CIMA

Globo – 19h15



Segunda - Osmar conta para Madalena o que aconteceu com ele. Moreira exige uma explicação de Chico. Edson e Neuza relembram o passado. Osmar exige que Jayme lhe consiga um novo advogado. Jô e Cacá questionam Violeta a respeito do depoimento que eles darão sobre o acidente de Baixinho. Cida e Jão chegam à delegacia para apoiar Madalena. Nando questiona Miranda sobre Silvia. Doralice passa mal e é levada para o hospital. Roxelle leva a família para a casa de Chico. Madalena descobre que a doença de Doralice se agravou. Violeta chega à delegacia para prestar depoimento.



Terça - Osmar se preocupa com o depoimento de Violeta. Madalena se emociona e tem o apoio de Jão. Moreira reclama da presença da família de Roxelle em sua casa. Jão e Madalena ficam juntos. Miranda questiona Sidney sobre suas intenções com Cida. Roxelle esconde o celular de Chico. Cida se surpreende ao saber que Sidney dormiu em sua casa para esperar por ela. Nando não consegue tomar os produtos dados por Miranda. Tati questiona Madalena sobre seus sentimentos por Jão. Roxelle descobre que Chico brigou com Jão e se anima com a possibilidade de usar o filho de Neuza para separar Madalena do amante.



Quarta - Joyce descobre que Jô trabalha para Osmar. Roxelle fala com Jão sobre Madalena. Joyce questiona Jô sobre Violeta. Madalena pede para Tati não comentar sobre ela e Jão. Cacá comenta com Ana Lúcia que fará um jantar para Jão. Joyce interroga Jô sobre Osmar e Violeta. Miranda convence Nando a usar os produtos que lhe deu. Violeta faz compras para Osmar. Sidney sugere que Rique seja o carnavalesco do grupo de bate-bolas. Jão se entende com Rique. Madalena flagra Chico se despedindo de José e Ivone. Violeta leva Osmar a um evento.



Quinta - Osmar se sente bem no evento com Violeta. Moreira se enfurece com Chico por ter que mentir para Madalena. Doralice não gosta de saber que Osmar está recebendo dinheiro da namorada. Joyce sofre ao ver Osmar. Belisa firma sociedade com Silvia. Doralice decide não usar o dinheiro que recebeu de Osmar. O ônibus de Sidney e Jão sofre uma tentativa de assalto. Madalena se surpreende ao encontrar Roxelle na casa de Chico.



Sexta - Jão e Cacá ficam juntos. Chico se desespera com a presença de Roxelle. Jão pensa em Madalena. Moreira sugere que Madalena e Chico marquem a data do casamento. Jão estranha quando Edson conta que conheceu sua mãe na juventude. Beto sugere fazer uma campanha sobre o uso de anabolizantes na academia, e Silvia gosta. Belisa grava seu primeiro vídeo para a internet. Jin pede emprego na lanchonete onde Neuza trabalha. Joyce chega à praia, mas não vê Osmar. Madalena recebe uma notificação sobre a dívida com o IPTU. Jão questiona Neuza sobre Edson.



Sábado - Jão discute com Neuza. Osmar lembra de Joyce. Madalena conta para Tati sobre a notificação que recebeu. Joyce afirma a Belisa que tentará se encontrar com Osmar. Madalena procura o padre na igreja. Roxelle impede Chico de encontrar Madalena. Jão e Sidney levam Rique até o barracão. Moreira exige que Chico se separe de Roxelle. Tati conhece Nando na academia. Edson se incomoda com as imposições de Rosana. Osmar pede para Violeta deixar que ele receba Tati em sua casa. Madalena termina seu noivado com Chico.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Shirley e Wanda suspeitam que Betina tenha as pastas com receitas confidenciais de Goma Behr, mas Binho descobre que Nina e Benjamin estão com os documentos. Nina e Benjamin explicam a Binho que temeram que o Senhor Chicleto furtasse os papéis. Felipe e Rui aprontam no colégio com o Marquês de Isconhecido. Anna fica sabendo que o Marquês rasgou seu diário e mentiu para ela. Binho, Benjamin e Nina pedem a Norma que entregue uma carta para Goma, alertando-o de que eles estão com as receitas dele. Lucas coloca o Marquês de volta no quadro.



Terça - Lucas e Anna entregam o quadro de Marquês para Elisa. Binho, Benjamin e Nina transferem os documentos secretos de Goma para Shirley e Wanda. As detetives devolvem as receitas para Goma, mas Seu Chicleto as toma dele, resultando em uma perseguição. Tonico encontra Anna na Caverna Encantada e explica que, depois que Paulo e Catarina se casaram, eles foram viver com os avós paternos na casa que era o antigo colégio e Paulo presenteou Catarina com a Caverna Encantada. Tonico comenta com Anna que a diretora Norma não sabe da caverna e que Paulo pediu para não revelar a ninguém, nem à filha. Anna conta para Tonico sobre Dodô e Safira, os animais falantes da gruta, mas ele desconhece.



Quarta - Moisés comenta com André que sente falta do grupo Os Luíses e que quer sair dos Felipes. Felipe empurra Benjamin da cama, que se machuca. Fafá aconselha Norma a ser uma artista e menciona que o rap está na moda. Anna tenta entrar na Caverna Encantada, mas Pilar está na biblioteca. Safira conta a Dodô que, antes de se rastejar, era uma enorme salamandra de fogo com um diamante poderoso em sua cabeça, mas que alguém pisou na cabeça dela com tanta força que o diamante caiu, levando também suas patas. Safira diz a Dodô que aguarda o momento de sair da gruta. Os garotos não aguentam mais as atitudes de Felipe.



Quinta - Norma chama Elisa para ser sua parceira de rap. Anna entra na Caverna Encantada, onde Safira prepara uma armadilha e prende Anna. Pedro declara que está fora dos Felipes. Lavínia pensa em criar um aplicativo para continuar relatando e notificando Norma sobre os comportamentos dos alunos. Na gruta, Safira explica para Anna sobre a pedra que tinha na cabeça, um diamante falante, e pede que a garota saia do colégio e vá atrás do objeto. Em vingança a Pedro por ter saído dos Felipes, Felipe e Rui danificam o violão de Benjamin. Sem Safira por perto, Dodô diz a Anna que a serpente não é amiga dela. Felipe avisa aos meninos que só liberará a saída deles do grupo se André fizer as provas do semestre por ele.



Sexta - Flora convida Manuela para ser sua dupla no Show de Talentos. Lavínia arma emboscada para que Isadora crie um aplicativo para ela. André combina com Gabriel para impedir o plano de Felipe. Moleza come uma pimenta, se transforma no herói Super Agito e vai em busca de Anna. Isadora revela para Norma que Lavínia a enganou para criar um aplicativo e Norma decide dar demérito para Lavínia, que chora acreditando que não conseguirá entrar na universidade de Carvard. Moleza fica preso na gaiola com Anna. Safira e Dodô fazem um contrato e pedem que Anna assine. Anna assina, Safira a deixa ir e pede para ela ir atrás do diamante.

MANIA DE VOCÊ

Globo – 21h15



Segunda - Viola fica abalada ao entrar na cobertura de Mavi e rejeita sua desculpa de que recebeu uma herança de Molina. Mavi oferece mais dinheiro a Luma, para que siga confirmando a história da herança para Viola. Luma pede a Mavi que, além do dinheiro, lhe dê o restaurante de Viola. Fátima enfrenta Robson. Geraldo não pede as desculpas exigidas por Ísis, e acaba sem a ajuda da filha. Luma confirma a versão de Mavi para Viola e diz que mentiu. Viola resolve dar um último voto de confiança para Luma. Viola reata seu namoro com Mavi. Luma compra um barco.



Terça - Luma surpreende Rudá com um barco, e despista o namorado sobre a origem da embarcação. Mavi pede Viola em casamento. Mavi e Mércia discutem. Viola convida Luma para o jantar que Mavi promove em sua homenagem. Luma assina o contrato de posse de parte do restaurante. Moema se preocupa com Rudá. Mavi manda Iberê parar de perseguir Rudá. Dhu fica arrasada ao ver sua coleção de posters destruída por Edmilson. Robson diz a Fátima que troque de roupa para ir ao jantar do patrão. Tomás decide ir com Evelyn a um baile funk. Bruna flagra Tomás com Evelyn. Luma provoca Mavi ao questionar sobre Mércia durante o jantar do empresário para Viola.



Quarta - Mércia se recusa a sentar à mesa, deixando os convidados constrangidos. Bruna termina o namoro com Tomás. Ísis não se importa com uma notícia dada por Michele. Robson não gosta de ser repreendido por Viola. Luma conta a Rudá que Mavi e Viola vão se casar. Viola diz a Mavi que se incomodou com o pedido de casamento na frente de todos. Mércia ameaça colocar Mavi na cadeia. Ísis pede a Berta para não contar a Tomás que ele tinha um avô. Mércia implora ajuda a Luma para impedir que Mavi se case com Viola. Luma deixa claro a Mércia que não quer que ela se meta em seu relacionamento com Rudá. Mércia diz a Rudá que Luma está chantageando Mavi e tirando dinheiro do filho.



Quinta - Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi.



Sexta - Rudá força Mavi a revelar o acordo que fez com Luma. Rudá confronta Luma e decide deixar a lancha. Mavi acusa Mércia de ter medo de Nahum. Mavi dopa Mércia e a leva, desacordada, para um abrigo secreto. Rudá se muda para a casa de Moema. Michele e Cristiano são despejados de casa. Mavi manda Luma ir embora com Rudá, ameaçando o namorado da jovem. Seguindo um conselho de Moema, Rudá procura Santiago para ajudá-lo a desvendar a morte de Molina. Luma registra a nova senha do bunker, ao ouvir Mavi conversando com Zon. Luma consegue entrar no bunker e se depara com Mércia.



Sábado - Luma liberta Mércia do bunker, e Mavi descobre. Rudá leva Santiago para o posto de saúde ao vê-lo passando mal. Viola experimenta o vestido do casamento. Mavi ameaça Luma de terminar com o pacto que fez com ela, se Mércia contar alguma coisa sobre ele. Ísis observa Tomás e Evelyn juntos. Santiago se mostra agradecido a Rudá. Moema deixa claro que não acredita em Luma, quando a jovem garante que ajudará Rudá a provar sua inocência. Santiago conta a Rudá e a Moema que, na noite em que Molina morreu, viu Mavi entrar na sala de controle da empresa. Mércia assiste às imagens da morte de Molina, que comprovam quem cometeu o crime.

