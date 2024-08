Confira os resumos das novelas da semana (19/08 até 24/08)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Quinota exige falar com Ariosto, e Marcelo Gouveia e Deodora conseguem escapar sem ser vistos. Artur desperta no cativeiro. Quinota estranha a resposta de Ariosto sobre Artur, e volta a pedir ao sogro que desfaça a sociedade com Zefa Leonel na Gruta Azul. Cira ouve a conversa de Quinota e Ariosto e deduz que a moça está grávida. Fé reforça sua desconfiança de que Quinota está grávida de Marcelo Gouveia. Blandina devolve todo o dinheiro que roubou de Dracena. Dracena repreende Corina por explorar Tia Salete. Blandina se apresenta a Zefa Leonel como sócia da Gruta Azul. Marcelo Gouveia avisa Quinota que Artur foi sequestrado.



Terça - Marcelo Gouveia convence Quinota a esperar o pedido de resgate dos sequestradores antes de avisar à polícia. Ariosto vai ao cabaré em busca de Deodora e Vespertino estranha. Ariosto diz a Deodora que precisa manter Artur afastado até que possa encontrar a origem da mina de turmalina. Quintilha anuncia que está noiva de Primo Cícero. Deodora acredita que Ariosto a pedirá em casamento. Zefa Leonel ameaça Blandina. Marcelo Gouveia finge apoiar Quinota, que sofre com a situação de Artur. Zé Beltino pede ajuda a Dracena para reconquistar Blandina. Deodora se frustra com o pedido de Ariosto para se vestir como Zefa Leonel. Marcelo Gouveia e Quinota se preparam para resgatar Artur.



Quarta - Quinota agradece Marcelo Gouveia por ajudá-la a resgatar Artur e afirma que aprendeu a perdoar o rapaz. Deodora se sente humilhada por Ariosto e rasga as roupas de Zefa Leonel. Tia Salete e Floro Borromeu vão à casa de Sabá Bodó e Nivalda. Zé Beltino desabafa com Dracena e questiona se a moça já amou alguém. Deodora ameaça Ariosto. Zefa Leonel diz a Seu Tico Leonel que chegou a hora de dividir sua fortuna com os filhos. Vespertino sofre com a paixão de Deodora por Ariosto. Ariosto resgata Deodora no cabaré. Artur consegue escapar do cativeiro, mas é novamente rendido ao se deparar com Quinota.



Quinta - Marcelo Gouveia vence o guarda do cativeiro, e foge com Artur e Quinota. Juquinha procura Blandina e afirma que ficou magoado com sua partida. Blandina flagra Dracena e Zé Beltino conversando, bem próximos. Marcelo Gouveia manipula Quinota e Artur, que agradece o amigo por ter salvado sua vida. Jordão Nicácio alerta Ariosto sobre a fuga de Artur. Deodora aconselha Ariosto. Tia Salete e Floro Borromeu planejam seu casamento. Juquinha procura Vespertino, que o leva até Tia Salete. Vespertino pede perdão novamente a Tia Salete pelo passado dos dois. Marcelo Gouveia insinua para Quinota que Artur sabe do romance entre Deodora e Ariosto.



Sexta - Quinota se revolta contra Artur, e Marcelo Gouveia comemora o sucesso de seu plano. Tia Salete repreende Aldenor e Margaridinha por maldizerem os padrinhos. Ariosto finge preocupação com Artur. Vespertino pede a Tia Salete para retomar sua amizade com ela. Quinota confronta Artur sobre a relação de Ariosto e Deodora. Padre Zezo celebra a doação feita pelos Leonel. Fé e Cira acreditam que os Leonel desejam expiar o pecado da suposta gravidez de Quinota. Dona Castorina conversa com Blandina sobre o estado de Zé Beltino, e decide deixar a filha. Zefa Leonel comunica à família que dividirá sua fortuna entre os herdeiros. Quinota termina o casamento com Artur.



Sábado - Artur implora que Quinota reconsidere sua decisão de terminar o casamento. Deodora afirma a Ariosto que os dois precisam se preparar para uma guerra contra Zefa Leonel. Aldenor comemora sua parte na herança dos Leonel, e Margaridinha desabafa que jamais se sentiu parte da família. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina e pede ajuda a Dracena. Zé Beltino acolhe Dona Castorina no Rancho Fundo. Quinota revela a Zefa Leonel que Ariosto está com Deodora. Ao lado de Tia Salete, Vespertino se confessa a Padre Zezo. Marcelo Gouveia finge apoiar Artur, que sofre por Quinota. Deodora e Ariosto convocam Blandina como sua aliada contra os Leonel.



FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Memo não deixa Lupita falar com Guto, e entrega um aparelho para ela ajudar em seu plano. Jules exige que Marieta e Leda trabalhem para ele. Leda termina com Ubaiara/Youssef. Luca finge ser amigo de Jéssica. Gina coloca remédio na água de Vênus. Catarina tenta disfarçar os sentimentos por Furtado. Andrômeda reage incrédula ao ver o anúncio de Chicão em um ônibus. Ubaiara/Youssef se surpreende ao ver Leda de uniforme. Bia, Léo e Tom estranham o comportamento de Vênus. Joana fala para Brenda sobre a investigação de Vênus. Júpiter descobre que Memo está chantageando Lupita.



Terça - Júpiter pensa em como ajudar Lupita. Leda enfrenta Jules. Brenda comenta com Joana que Ramón ameaçou tirar a vida de Pedro. Sob influência do remédio, Vênus se declara para Tom. Keblerson e Haroldinho copiam a mesma coreografia para ensinar para Andrômeda e Sheila, respectivamente. Frida descobre que Catarina tomou o seu lugar no samba. Memo obriga Lupita a destratar Guto. Ramón discute com Brenda. Guto sai com Mila. Electra avisa a Luca e Murilo que tem um plano contra Jéssica. Maya se emociona com Eva. Joana é atropelada. Júpiter flagra Memo pressionando Lupita na gravadora.



Quarta - Júpiter surpreende Memo, e acaba esfaqueado. Vênus, Tom e Maya conversam com a assistente social. Paulina e Wilson estranham o comportamento de Ramón ao chegar em casa. Electra explica seu plano contra Jéssica para Luca e Murilo. Júpiter salva Lupita. Sheila sugere que ela e Chicão voltem a namorar. Electra e Plutão se preocupam com Júpiter. Hans repreende Frida/Catarina no hospital por se preocupar com Júpiter. Mila e Guto dançam juntos. Leda expulsa os amigos de Jules de sua casa. Eva pede para Tom adotá-la. Léo avisa a Vênus que Joana foi atropelada. Júpiter se declara para Lupita.



Quinta - Júpiter e Lupita se beijam. Mila se emociona ao falar de amor com Guto. Léo teme quando Vênus afirma que continuará investigando a morte de seu pai. Guto se desespera ao saber o que aconteceu com Lupita. Lulu sugere que Ernesto mude o visual para conquistar Andrômeda. Júpiter vai para o casarão em Osasco, e Plutão o segue com Frida/Catarina. Maya discute com Jéssica. Electra convence Paloma a desmascarar Jéssica durante sua entrevista para a TV. Brenda se enfurece ao perceber que Léo mentiu. Ubaiara/Youssef procura Leda. Vênus descobre que Brenda e Ramón conheciam Joana. Lupita revela para Guto que ela e Júpiter se beijaram.



Sexta - Guto questiona Lupita sobre seus sentimentos por Júpiter. Hans descobre que Vênus participará de um concurso gastronômico e manda Gina dopá-la novamente. Brenda exige que Paulina se afaste de Wilson e tenta obrigá-la a ingerir calmantes. Jéssica se desespera quando Paloma invade sua entrevista. Luca se surpreende com o que descobre sobre Jéssica. Ubaiara/Youssef tem uma ideia para ajudar Leda e Marieta com Jules. Júpiter chega ao casarão em Osasco, e Frida se preocupa. Catarina se oferece para ir ao samba com Furtado. Guto conta para Mila que Lupita e Júpiter se beijaram. Chicão e Ernesto mudam o visual, e Andrômeda se surpreende. Eva ouve Brenda reclamando dela para Tom. Frida é convidada para assistir ao show de Júpiter.



Sábado - Frida teme ver a apresentação de Júpiter. Andrômeda gosta do novo visual de Ernesto. Tom critica Brenda por recriminar Eva. Gina avisa a Hans que conseguiu dopar Vênus. Ubaiara sente ciúmes de Jules. Chicão se emociona com os comentários de Andrômeda sobre ele. Catarina marca de ir com Furtado ao samba. Frida se impressiona com o show de Júpiter. Lupita vê Guto e Mila abraçados e fica abalada. Frida/Catarina conversa com Júpiter. Brenda impede Paulina de sair de casa. Vênus desmaia e esbarra em Léo, que acaba derrubando o prato antes de servi-lo para os jurados do concurso.



A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Tonico leva Anna, Manu e Isadora até a casa de Shirley e Wanda para que elas descubram mais pistas sobre o Colégio Rosa dos Ventos. Norma compara a letra de Gabriel com a carta do admirador secreto e percebe que a caligrafia é igual. Dalete comenta com Gabriel que Norma está atrás de um admirador secreto e que acredita que algum professor esteja interessado nela. Anna revela a Tonico que descobriu que a mãe morava na residência antes de se tornar o colégio e quer saber o motivo de Paulo tê-la levado até o local. Felipe admite para Gabriel que a carta sentimental que ele pediu ao professor para escrever foi destinada a Norma. Norma prepara uma surpresa romântica para Gabriel.



Terça - Gabriel confessa para Norma que escreveu a carta, mas que não era para ela. Sozinha na sala da diretoria, Norma sofre com o amor não correspondido. Norma escuta Anna afirmar para Pilar que o colégio era a casa da mãe dela. Tonico declara a Norma que não contou nada sobre o passado para Anna e que Shirley e Wanda podem estar envolvidas no caso. Gabriel diz a Felipe que não o entregou para Norma, mas que agora ele deve ajudar o professor em tarefas para aprender a lição. No caminho da casa das detetives, Norma encontra Betina passeando com os cachorros e um deles faz xixi nela. Em conversa com Shirley e Wanda, Norma alega que elas não podem falar nada do passado para Anna, já que pode afetar o psicológico da garota.



Quarta - Felipe amarra Elisa e Pilar resgata a inspetora. Gabriel e Pilar falam para Felipe pedir desculpas, mas Elisa está cansada das travessuras do menino. Norma observa Anna falando com a mochila e desconfia que ela esteja emocionalmente instável. Norma manda Anna fazer as malas, afirmando que Mateus vai buscá-la. Lavínia pede ajuda a Felipe para descobrir mais sobre Anna. Tonico declara a Norma que quando Mateus chegar ao colégio, contará a verdade sobre a mãe para Anna. Norma reconsidera e decide que é melhor que Mateus não apareça no colégio.



Quinta - Norma liga para Mateus para tentar convencê-lo a desistir de buscar Anna, mas ele insiste em ir, preocupado com a saúde mental da menina. Norma pede a Elisa que grave um vídeo de Anna brincando para provar a Mateus que ela está feliz e bem. Gabriel diz a Felipe que ele está passando dos limites e que pretende dar-lhe um demérito. Lavínia flagra Anna conversando com Moleza e fica assustada. Na diretoria, Lavínia conta a Elisa e Norma que a mochila da Anna fala.



Sexta - Elisa grava o momento descontraído e feliz de Anna cozinhando com Dalete e amigas. Goma Behr revela a Shirley e Wanda que a pessoa que morava na casa antes dela se tornar o colégio tinha apenas um filho e não se lembra de uma filha chamada Catarina (nome da mãe de Anna). Gabriel compra um presente para Pilar em homenagem ao Dia dos Professores, mas Felipe coloca baratas dentro da caixa. Lavínia manda Felipe sumir com a mochila de Anna. Norma envia o vídeo alegre de Anna para Mateus, que desiste de buscá-la, percebendo a felicidade da garota. Lavínia sonha que Moleza dá um susto nela. Pilar abre o presente de Gabriel e fica irritada ao ver as baratas. Anna acorda e não encontra o Moleza.



RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – José Inocêncio chega à fazenda de Aurora. Zinha apoia Joana, que sofre com o sumiço de Tião. Iolanda se recusa a ir com Kika ao cartório para dar entrada no divórcio. Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou. Lilith convida Zinha para formar uma banda. Sandra decide sair da casa do pai ao saber do casamento de Egídio e da gravidez de Eliana. Inácia oferece o quarto de José Inocêncio para João Pedro e Sandra.



Terça - Bento aposta que Lilith está interessada nele e investe na moça. Teca e Pitoco começam a namorar. Morena sente a casa vazia. Lilith dá um fora em Bento e demonstra admiração pelo talento de Zinha. Rachid desconfia de que Lilith esconda algo. Ritinha fica com Eriberto. Bento disputa o quarto de José Inocêncio com João Pedro. Os dois brigam. João Pedro e Sandra ficam impressionados com a previsão de Inácia, que afirma sentir que José Inocêncio irá se juntar a Maria Santa quando voltar à fazenda.



Quarta - Pastor Lívio revela a Lu que se sente responsável pela situação de Tião e Joana. Augusto e Buba chegam da lua de mel. João Pedro e Bento discutem por conta das terras de Venâncio. Kika repreende Bento. Pastor Lívio sugere a Lu ajudar Bento com os negócios, mas evitar envolvimento com o filho de José Venâncio. Lu se prontifica a acompanhar Pastor Lívio para comunicar aos acampados que o processo de desapropriação das terras que eles ocupam foi finalizado.



Quinta - Pastor Lívio e Lu falam com Dalva e os acampados. Tião se nega a deixar a roça de Egídio após determinação da justiça. Bento estranha que as terras de Egídio sejam consideradas produtivas. Iolanda elogia Lilith para Rachid. Eriberto teme manter um relacionamento com Ritinha. Egídio pede ao delegado Nórcia, que acompanhe o processo de reintegração de posse de suas terras. Augusto atua para que Bento e João Pedro façam as pazes.



Sexta - Pastor Lívio diz a Lu que se sente cúmplice de Tião. Kika beija Bento. Morena percebe a aproximação entre Lu e Pastor Lívio. Inácia aconselha Sandra. Tião confronta os policiais e é preso, para o desespero de Joana. João pede Sandra em casamento outra vez, abençoado por Maria Santa. Pastor Lívio acolhe Joana. Lilith se oferece para comandar a casa de Jacutinga ao lado de Iolanda. Dalva fica surpresa ao ver Joana chegando ao acampamento com os filhos e os pertences de Tião.



Sábado - Joana decide se mudar para o assentamento com os filhos. Bento mostra a Kika que está disposto a fazer Egídio pagar pelos seus crimes. Damião se impressiona com a coragem de Joana e contraria as ordens de Egídio. O Boi Bumbá aparece para José Inocêncio. Damião ajuda Joana a colher tudo o que Tião plantou nas roças de Egídio. Kika e Bento libertam Tião da prisão. José Inocêncio decide voltar para casa. Inácia estranha a volta de José Inocêncio. Damião procura Tião para dar um recado.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 21h30

Segunda - O SBT não divulgou o resumo do último capítulo.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

Furto Bruna Griphao tem bolsa Prada furtada em balada na Grécia: 'Garfada na Europa'