Famosos Quem é a namorada de Marina Moschen? Atriz tem romance discreto com diretora e vida reservada Conhecida por papel em "Malhação", artista namora Emília Sauaia desde 2021 e vai se mudar com ela para novo apartamento no Rio

Marina Moschen está preparada para viver uma nova etapa em sua vida. A atriz de 28 anos — conhecida por ter feito parte do elenco de “Malhação”, temporada de 2015 — publicou algumas fotos no Instagram na segunda-feira (18) em que aparece na correria para finalizar a mudança para seu novo apartamento, no Rio de Janeiro.

Mas ela não está sozinha nas imagens. A casa (e a vida) será definitivamente compartilhada com a diretora de fotografia Emília Sauaia, sua namorada.

Nas fotos, Marina e Emília aparecem sentadas no chão de uma das salas da casa, realizando compras de itens essenciais e ajeitando a decoração do imóvel.

Confira aqui o post

Namoradas desde 2021, as duas vivem um romance um tanto mais discreto, com aparições reservadas em público e nas redes sociais. E tudo isso, relacionado à vida pessoal, tem motivo:

"Essa discrição veio com um autoconhecimento de um tempo, de entender sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. E de procurar não me desgastar. Para mim, o mais importante é divulgar meu trabalho e falar sobre coisas que tenham importância, e não aparecer por aparecer. Segui nessa linha. No fundo, não houve muita reflexão clara sobre isso. Foi acontecendo naturalmente e vivi isso como me sinto mais confortável" disse a atriz em entrevista ao Globo no início do ano passado.

Apesar disso, elas não se furtam em fazer declarações em momentos especiais: “Registrando aqui só para dizer que te amo muito, Emília Sauaia.

Todos os dias e em todos os momentos. Nunca pensei que ia ganhar uma viagem surpresa de aniversário. Obrigada por ser minha pessoa e meu amor”.

“Faria mais umas mil vezes, pelo menos”, respondeu Emília.

Também fotógrafa e atualmente na TV Globo, Emília é formada em rádio e TV pela Universidade Anhembi Morumbi e também já estudou cinematografia na New York Film Academy.

Em seu perfil no LinkedIn, rede voltada para profissionais mostrarem suas habilidades, ela destaca ter vencido “prêmios por seu diferencial em iluminação e composição em seus trabalhos na fotografia dentro do cinema”.

