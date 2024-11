A- A+

semelhança Amy Poehler: quem é a humorista americana que chamou a atenção por semelhança com Vera Fischer Atriz esteve em cerimônia ligada ao Oscar no domingo e fãs comentaram a relação com a brasileira, lembrando até a Helena de "Laços de família"

Os brasileiros invadiram as redes do Oscar e colocaram o nome de Vera Fischer nos trend topics do X desde segunda-feira (18).

O motivo foi uma foto da atriz e humorista americana Amy Poehler, de 53 anos, na cerimônia do Governors Awards 2024, realizada domingo, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Os fãs locais notaram a semelhança com a atriz brasileira de 73 anos e inundaram a internet com comentários e piadas.

Os fãs lembraram inclusive da Helena interpretada pela atriz em "Laços de família" (2000): "Yvete, você desmarca as três primeiras clientes que eu tenho depois do almoço", brincou um seguidor no X.

A semelhança também levou a uma curiosidade sobre Amy Poehler, uma das mais bem-sucedidas humoristas de sua geração nos EUA.

Nascida em Burlington, Massachusetts, a atriz, comediante, produtora e roteirista começou sua carreira fazendo improvisação teatral em Chicago, onde foi uma das fundadoras do grupo Upright Citizens Brigade, antes de se mudar para Nova York.

O reconhecimento junto ao grande público veio quando passou a integrar o elenco do humorístico Saturday Night Live, da NBC, entre 2001 a 2008.

Por sua atuação no SNL, foi indicado ao Emmy três vezes.

Acabou recebendo em 2016, quando já havia deixado a atração, junto a Tina Fey, o Emmy de Atriz Convidada em Comédia, por uma edição que apresentaram juntas no ano anterior.

Em seguida, deu vida a Leslie Knope, a vice-diretora do Departamento de Parques e Recreação da cidade fictícia de Pawnee, Indiana, no programa "Parks and Recreation", o qual protagonizou entre 2009 e 2015.

No mesmo ano, foi uma das protagonistas da série "Wet hot American summer", da Netflix.

No cinema, integrou o elenco de longas como "Escorregando para a glória" (2007), "Em pé de guerra" (2007), "Destinados ao amor" (2014) e "Irmãs" (2016), com Tina Fey. Além de atuar, dirigiu e produziu os filmes "Entre vinho e vinagre (2019) e "Moxie: quando as garotas vão à luta" (2021).

Também se destacou como a voz de Alegria, na animação "Divertida mente" (2015) e sua sequência, lançada este ano. Em 2011, a atriz foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.

O The Governors Awards é um evento anual evento anual que entrega os Oscars honorários, que também é visto como pela indústria como um espaço para a campanha para a premiação do ano seguinte.

A atriz FernandaTorres, que está em Los Angeles trabalhando na promoção internacional de "Ainda estou aqui", drama de Walter Salles escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional, compareceu à premiação.

