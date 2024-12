A- A+

televisão Conheça Duda Santos, a Beatriz de ''Garota do Momento'' A atriz e protagonista da novela das seis celebra a diversidade no protagonismo

O personagem certo é capaz de transformar a vida de um ator. Ao aparecer na curtíssima primeira fase de ''Renascer'', Duda Santos viu seu dia a dia e caminhos profissionais ganharem um impulso impressionante. Além de todo o reconhecimento nas ruas e crescimento das redes sociais após interpretar a emblemática Maria Santa, a atriz voltou ao ar, menos de um ano depois, para viver a personagem-título de ''Garota do Momento'', novela das seis em que interpreta a mocinha Beatriz.

''Estou vivendo trabalhos muito especiais. A Maria Santa mudou minha vida. Me enche de amor viver personagens que representam tanto. Mas ainda estou aprendendo a lidar com toda essa exposição que vem junto'', afirma.

Em ''Garota do Momento'', Beatriz é uma jovem que cresceu acreditando que foi abandonada pela mãe, Clarice, papel de Carol Castro. Ao descobrir que a mãe está viva e vivendo no Rio de Janeiro, decide ir em busca de explicações sobre seu passado. Quando a reencontra, descobre que Clarice não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome. Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto, de Pedro Novaes, que era namorado de Bia, vivida por Maisa.

''Acho muito interessante viver e contar essa história. É um conto de fadas. A Beatriz é meu sonho. Quando criança, sonhei em ver uma Beatriz na televisão. Agora estou fazendo essa personagem'', explica.

P – Você estourou para o grande público em ''Renascer''. Como seu nome chegou ao elenco de ''Garota do Momento''?

R – A Maria Santa foi um trabalho muito intenso e ainda estava em ''Renascer'' quando soube que daria vida a Beatriz. Fiquei muito feliz de engatar projetos dessa forma. São duas personagens apaixonantes e Beatriz é muito mais à frente do seu tempo do que a Maria Santa.

P – De que forma?

R – Ela é empoderada, segura, vai até o Rio de Janeiro sozinha atrás da mãe. Acho as duas parecidas, mas muito diferentes também. Beatriz traz um frescor, é muito verdadeira e a personagem é um sonho meu porque, quando era mais jovem, sonhava em ver uma pessoa igual a mim na televisão. Dar isso agora para as meninas parecidas comigo, como minha irmã e minha mãe, é um lugar de muita felicidade.

P – A dramaturgia da Globo vive um momento inédito com três atrizes negras protagonizando as novelas inéditas do horário nobre. Você sente esse momento de mudança no audiovisual?

R – Sim. É um momento lindo e estou muito feliz. Tenho uma admiração enorme pela Jéssica Ellen (protagonista de ''Volta por Cima'') e pela Gabz (protagonista de ''Mania de Você''). Acho uma loucura que isso só esteja acontecendo agora. Somos maioria na população. Já deveria ter acontecido há muito tempo. É um lindo momento e que bom que finalmente aconteceu.

P – A trama de ''Garota do Momento'' se passa no final da década de 1950. Como tem sido mergulhar em uma produção de época?

R – Novela é algo muito difícil independentemente de qualquer coisa. Não tenho muitas novelas no currículo, né? Então, ainda estou me adaptando ao formato. O problema de uma trama de época acho que é a forma de falar. Com celular e vida acelerada, a gente fala muito rápido, cortando as palavras. Eu não falo ''você'' há muito tempo. Sempre falo ''cê vai?'', por exemplo. Nesse trabalho temos de falar as frases e palavras completas. Tem toda a questão da proximidade dos corpos também.

P – Como assim?

R – A gente não tocava tanto as pessoas em público. Entender que uma mulher não podia andar tão segura de si. Sou muito do toque e tenho dificuldades de ficar tão distante. É uma das maiores dificuldades de viver um casal, né? Não havia tantos toques e proximidade. Tem um limite. Eu e o Pedro estamos sofrendo para viver esse casal de 1958.

P – Você sentiu alguma dificuldade para se desvincular da Maria Santa e embarcar na Beatriz?

R – Não. Apesar de não ter mudado muito o cabelo, são personagens bem diferentes. Além disso, a direção e a história são outras para contar um caminho diferente da Maria Santa. A Beatriz tem sido uma experiência encorajadora. Entendo que ser capitã de um barco é uma responsabilidade enorme. Falar e representar tantas pessoas. Vivo um momento lindo.

P – Por quê?

R – Venho de trabalhos muito especiais. Rodei um filme especial. A Maria Santa mudou minha vida. E agora a Beatriz está sendo um presente. Uma personagem gigantesca e que se conecta com tanta gente. Me enche de amor. Estou sendo muito bem recebida. Meu sonho era estar aqui. Há dois anos esse sonho era muito distante para mim. Hoje eu vivo esse sonho, mas sei que a luta continua um dia após o outro.

Papo sério

O romance com Beto, papel de Pedro Novaes, é um dos principais motes do enredo de Beatriz. A história, porém, também carrega outros pontos importante. Ao longo dos capítulos, a personagem precisa lidar com o racismo no meio do caminho. “Falamos sobre isso porque é uma realidade. A gente vive isso todos os dias. Seria muito doido fazer uma novela sobre uma menina preta e não falar de racismo. Não tem para onde correr”, aponta.

Envolvida com a produção da novela das seis há alguns meses, Duda tem mergulhado em todos os detalhes sociais e políticos do folhetim. “É uma novela linda. Feita com muito amor e dedicação. É uma personagem que tem me presenteado com muita coragem”, valoriza.

Fora do ar

Duda Santos tem se divertido na frente e por trás das câmeras de ''Garota do Momento''. Os momentos nos bastidores da novela são bastante agitados e regados a comida boa. ''Amo quando estamos no camarim comendo uma batata frita (risos). É quando nos conectamos profundamente. Temos um elenco parceiro'', vibra.

A atriz também valoriza o bom entrosamento que tem construído com Pedro Novaes. Os dois estão cada vez mais próximos por conta das gravações da novela. ''Quando descobri que faria par com o Pedro Novaes fiquei muito feliz. A gente já se conhecia e sei do comprometimento dele com o trabalho. Me sinto segura com ele'', afirma.

