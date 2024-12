A- A+

Ano Novo Copacabana: Anitta faz aquecimento com contagem regressiva e fãs resgatam show no Piscinão de Ramos Enquanto Caetano e Bethânia compartilham expectativa para a apresentação e exaltam bairro

Nesta terça-feira (31), o tradicional Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio, contará com shows de grandes nomes da música brasileira, como Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia.



Enquanto a cantora pop exibiu em suas redes sociais uma preparação descontraída para a noite especial, os veteranos destacaram o simbolismo do bairro que marcou suas trajetórias artísticas.

Anitta compartilhou, em suas redes sociais, momentos de seus preparativos para a festa, que é considerada o maior Réveillon do mundo.



Com vídeos em que aparece dançando e se exercitando, ela comentou: “Aquecimento pro maior Réveillon do mundo”. A artista também publicou uma contagem regressiva usando cenas de seu clipe Girl From Rio.

Paralelamente, fãs resgataram um momento de sua trajetória. Uma postagem de 2012 voltou a circular nas redes sociais, na qual Anitta, ainda no início de sua carreira, convidava o público para um show no Piscinão de Ramos após a virada: “Hoje depois da virada tem eu no Piscinão de Ramos. Vamos, genteeeeemmm!”, escreveu à época.

Além de Anitta, o palco de Copacabana vai receber Caetano Veloso e Maria Bethânia, que se apresentam juntos em um espetáculo aguardado. Em uma postagem nesta segunda-feira, Bethânia destacou sua relação afetiva com Copacabana: “Cantar em Copacabana é lindo. Eu amo Copacabana. Foi lá que estreei no show Opinião. Público não pagante também é bonito para mim, para nós. Espero que gostem, divirtam-se e votos de vitórias para todos no novo ano.”

Caetano, por sua vez, falou sobre as cores do Réveillon e seus significados: “O amarelo é para saúde, fé. O branco é para a paz. E todas as cores são fé também.” O cantor destacou a importância da renovação e convidou o público a se unir à celebração: “Para começarmos 2025 com muita fé, a #CaetanoEBethâniaTour preparou essa surpresa para vocês. O show vai começar pontualmente às 20h e vai ser transmitido para todo o Brasil! Cheguem cedo, as pulseirinhas são limitadas”, em referência a pulseiras com cores que serão oferecidas no evento.

