Anitta encontra cachorro desaparecido na noite de Natal: 'Achamos o Charlie'

Depois do sufoco da fuga de um de seus cachorros na noite de Natal, Anitta finalmente encontrou Charlie no início da tarde deste dia 25. Ela deu a notícia nas redes sociais e apagou os Stories anteriores, que mostravam as buscas pelo animal.

"Achamos o Charlie, depois eu conto para todo mundo o que aconteceu. Obrigada todo mundo que se disponibilizou para ajudar", disse Anitta num Stories.





O que aconteceu com Charlie?

Durante a madrugada, a cantora postou Stories no Instagram contando que passou parte da noite procurando Charlie pelo condomínio da nova casa onde mora. Ela também pediu ajuda a quem encontrar o bicho.

"É, gente, esse é meu Natal. Meu cachorro fugiu. A gente já foi de carro andar pelo condomínio, agora está andando. Se você ver um cachorro como este, igual a este que vou colocar a foto...



Este cachorro vai me matar do coração, sabe, gente", disse ela antes de gritar por ele. "Feliz Natal a todos. Este é meu Natal. Se você ver o Charlie, ele acabou de sumir. Quer dizer, não sei há quantas horas, mas ele estava comigo ainda pouco e agora desapareceu".

Anitta contou que não havia sido a primeira vez que o animal lhe dava um susto do tipo.

"Uma vez ele fez isso comigo em Miami e eu perdi o trabalho e passei o dia inteiro procurando esse cachorro", contou ela. "Eu rodava, eu rodava com o carro. No final das contas, sabe onde ele estava? Ele achou um buraco embaixo da minha própria casa durante todo o dia que eu estava gritando ele, procurando ele. Fui de carro na rua dando volta por Miami".

