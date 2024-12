A- A+

FAMOSOS Anitta posa com o namorado, em rara foto publicada nas redes, e recebe elogios: "Divos" Cantora vive relacionamento com o jogador de futebol Vinicius Souza desde setembro deste ano

A cantora Anitta usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para publicar uma imagem ao lado do namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza. Desde que o romance entre os dois foi revelado entre fãs e seguidores, a artista mantém a relação com discrição, com pouquíssimas fotografias compartilhadas publicamente.



Não à toa, o post repercutiu na web. "Lindos", elogiou uma pessoa por meio do X. "Divos", comentou outro internauta no microblog.

Anitta e Vinicius Souza apareceram juntos publicamente, pela primeira vez, em setembro deste ano, na plateia de um desfile de moda em Paris. O jogador de futebol viveu um casamento meteórico há mais ou menos três anos.



Ex-jogador do Flamengo — ele hoje atua como meio-campista do clube inglês Sheffield United —, o esportista se separou da influenciadora digital Giulia Dantas, em 2021, poucos dias após a lua de mel. O caso repercutiu à época.

De lá pra cá, ambos jamais deram detalhes sobre o que motivou o fim do relacionamento. Em maio de 2021, depois de chegarem da lua de mel em Dubai e nas Ilhas Maldivas, Giulia usou as redes sociais para comunicar o rompimento. Os dois apagaram todas as fotos em que apareciam juntos. E, pronto, nada mais de romance. Vida que seguiu.

"Sim, apaguei todas as fotos, pois não tenho mais compromisso com tal pessoa. Peço para que respeitem meu momento, não irei dar explicações aqui. Agradeço a todos que tinham carinho imenso pelo casal. Espero que entendam também", postou, naquele período Giulia Dantas, que assumiu um namoro com o rapper L7nnon meses após o término — os dois já não estão mais juntos.

Quem é o namorado de Anitta?

Novo namorado de Anitta, o jogador de futebol Vinícius Souza, de 25 anos, é contratado hoje pelo Sheffield United, na Inglaterra, e conta com mais de 324 mil seguidores no Instagram.



O atleta teria conhecido a cantora na festa que aconteceu após o jogo da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo.

As especulações sobre um possível romance ganharam força quando Anitta viajou de férias para a Grécia. Na ocasião, Vinicius passou a interagir no perfil do Instagram da artista, de 31 anos, deixando comentários e elogios.

