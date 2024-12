A- A+

HUMOR "Cosme e Damião - Quase Santos": nova série de comédia do Globoplay estreia nesta quinta-feira (5) Ambientada no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, série é protagonizada por Cézar Maracujá e Rafael Portugal

O Globoplay estreia nesta quinta-feira (5) "Cosme e Damião - Quase Santos", nova comédia original da plataforma de streaming, produzida em parceria com o Multishow e o Porta dos Fundos. Cézar Maracujá e Rafael Portugal, que dão vida aos personagens-título, são também os criadores da série, que busca inspiração na origem em comum dos dois comediantes.

Crias de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, os dois atores utilizam o bairro onde cresceram como cenário das aventuras vividas pela dupla fictícia. Ao longo de 10 episódios, os dois vendedores investem em ideias megalomaníacas e se metem em diferentes enrascadas.

“Esses personagens nasceram na minha casa, há quase 15 anos, quando estávamos escrevendo algo para o teste de um humorístico na Globo. Eles sempre estiveram nos nossos corações e, anos depois, resolvemos transformar em série”, conta Rafael Portugal. A direção geral da obra fica por conta de Ian SBF, um dos criadores do Porta dos Fundos.

A trama aposta no cotidiano do subúrbio e nos personagens que ocupam esse ambiente para fazer humor. “São histórias do nosso dia a dia. Aquilo que a gente vê no nosso bairro e que trouxemos com muita fidelidade para a série”, aponta Cézar, que acredita no espelhamento que a série pode provocar. “No final das contas, todo mundo se identifica”, defende.

Apesar de servir como referência, as memórias de Rafael e Cézar não limitaram a criação do roteiro, que contou com Maurício Rizzo na redação final. “Nos deixaram livres, ouvindo as histórias deles, mas podendo criar uma dramaturgia mais forte, para, além do riso, fazer as pessoas embarcarem nessa trama”, diz o roteirista.

Além dos protagonistas, outros personagens também ganham destaque nos episódios. Alguns deles são baseados em pessoas reais, como Vó Nilza, interpretada por Dhu Moraes, que leva o mesmo nome da avó de Cézar Maracujá.

“Minha avó faleceu em 2022. Eu conheci a Duh em 2021 e já havia dito que elas duas se pareciam muito. Vê-la fazendo esse papel com tanto carinho foi muito emocionante”, conta o comediante. Para atriz, a personagem também foi uma oportunidade de voltar no tempo. “Morei um ano na casa da minha avó, em Realengo. Tive um pedaço dessa vivência na minha vida também”, revela.

Flávia Reis vive Katiadeise, tia de Cosme e enteada de Nilza, que vive flertando com os vizinhos. A atriz relembra com carinho do período de filmagens. “Gravamos muitas cenas em Marechal Hermes [Zona Norte do Rio]. Ficar morando ali, com aquele calor, as pessoas em volta, a realidade tão característica, deu uma impregnada na gente para a formação dessa família da série”, aponta.

Também integram o elenco nomes como Estevam Nabote, Raquel Villar, Pedro Ottoni e Thelmo Fernandes. Uma segunda temporada da comédia já foi desenvolvida e deve começar a ser gravada em 2025.



