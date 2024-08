Lançados primeiros editais da Política Nacional Aldir Blanc para o Recife

A- A+

Inaugurando a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no Recife, foram lançados pela Prefeitura da cidade três de quatro editais previstos, que asseguram a produções culturais independentes na capital pernambucana o valor total de pouco mais de R$ 10 milhões, em seu primeiro ano de execução.



Os editais, advindos da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, são o "Recife Virado na Periferia", "Multilinguagens Recife Criativo"e Recife de Formação Técnica".



O edital "Cultura Viva do Recife", com investimento na alçada de mais de R$ 2,6 milhões em fomento a projetos continuados, desenvolvidos e reverberados por pontos de cultura para Recife, ganha lançamento nos próximos dias.

Os três primeiros editais da PNAB recifense estão disponíveis para consulta no site www.culturarecife.com.br.



Os quatro certames terão inscrições realizadas entre os dias 2 e 13 de setembro, no mesmo endereço eletrônico.







Cotas de aprovação

Todos os editais preveem cotas de aprovação de projetos, nos seguintes percentuais: 30% para pessoas negras (pretas ou pardas), 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.



Além disso, precisam oferecer medidas de acessibilidade compatíveis com seus objetos, assim como prever medidas que contemplem e incentivem o protagonismo de agentes culturais com deficiência.

A avaliação dos projetos, marcada para ocorrer entre outubro e novembro, será realizada por pareceristas das respectivas áreas artísticas, selecionados em chamamento público realizado pelo poder público municipal em 2023.

Já o período de avaliação e aprovação dos projetos inscritos compreenderá os meses de outubro e dezembro, e se dará em quatro etapas: habilitação documental do projeto, análise artística, habilitação documental do agente cultural e assinatura do termo de execução.



A lista com os projetos selecionados está prevista para publicação até 29 de novembro.



Após a assinatura do termo de execução, os projetos aprovados terão o prazo de um ano para execução das ações e programações nas ruas e palcos da cidade.

PNAB + Paulo Gustavo

Somando-se o PNAB para o Recife e a Lei Paulo Gustavo (LPG), além do investimento de R$ 13,5 milhões da gestão municipal nos novos editais do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), a capital pernambucana alcançará a cifra aproximada de R$ 37 milhões destinados à produção cultural independente - em se tratando dos três editais de fomento mais recentes.

Edital Recife Virado na Periferia

Do total de recursos disponibilizados para o Recife, R$ 2.099.141,31 serão dedicados ao Edital Recife Virado na Periferia, que contempla a celebração à cultura de resistência do hip hop, e é destinado a proponentes com residência comprovada em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), conforme previsto no Plano Diretor do Recife.

A primeira linha, de Multilinguagens na Periferia, inclui 17 linguagens culturais e tem investimento de 1.049.570,65 . São elas:



- Música, moda, fotografia, gastronomia, dança, teatro, cultura popular, circo, literatura, audiovisual, artesanato, ópera, patrimônio cultural, cultura de matriz africana e de povos indígenas e originários, arte digital e design, artes visuais e artes integradas.



Crédito: Nathalia Daiana

Já a segunda, tem o foco na cultura hip hop, em celebração aos 50 anos do movimento, e contempla os mais variados elementos estruturantes da cultura hip-hop previstos nas diretrizes nacionais de valorização e fomento dessa tradição, a exemplo do breaking e do graffit, entre outros.



Crédito: Grupo Hip Hop Olinda/Divulgação

Para qualquer uma das linhas, os projetos culturais inscritos deverão estar compreendidos em três faixas de valores: até R$ 20 mil, até R$ 60 mil e até R$ 80 mil, com investimento total de R$ 1.049.570,65.

Edital Multilinguagens Recife Criativo

Com orçamento de R$ 4.747.853,30, o Recife Cultural - Edital de Fomento abrange os mesmos 17 segmentos da produção artística recifense, alcançando todas as regiões e perfis de fazedores de cultura.



Os projetos inscritos deverão estar compreendidos em uma das três faixas de orçamento: até R$ 20 mil, até R$ 60 mil e até R$ 125 mil.

Edital Recife de Formação Técnica

O terceiro edital desta primeira leva é o Recife de Formação Técnica, com foco na promoção de processos de qualificação, aperfeiçoamento, capacitação, reciclagem e inovação profissional para técnicos e técnicas de som, cenário, luz, entre outros direcionamentos.

O edital vai abranger também espaços culturais independentes que poderão desenvolver e promover etapas formativas em suas instalações, acolhendo alunos que receberão bolsa de R$ 1,5mil. O orçamento total do Recife de Formação Técnica é de R$ 500 mil.

Serviço

Lancamento dos editais inaugurais da Política Nacional Aldir Blanc: "Recife Virado na Periferia", "Multilinguagens Recife Criativo" e Recife de Formação Técnica"

Disponíveis para consulta no site Cultura Recife

Inscrições entre os dias 2 e 13 de setembro

