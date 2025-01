Curta brasileiro ''Arame Farpado'' é selecionado para a Berlinale; veja trailer

A- A+

O curta-metragem brasileiro ''Arame Farpado'' foi selecionado para a 75ª Berlinale - Festival Internacional de Cinema de Berlim. A obra foi produzida no interior de São Paulo pela UFO Filmes, com sede em Paraguaçu Paulista.

A produção dirigida pelo paraguaçuense Gustavo de Carvalho está na competição oficial Generation 14plus do evento, que acontece na Alemanha entre os dias 13 e 23 de fevereiro de 2025. O curta-metragem foi realizado com recursos do Edital Lei Paulo Gustavo, juntamente com um baixo orçamento e uma equipe local de cerca de 30 pessoas.

''É um prazer estrear esse filme em um festival tão importante quanto a Berlinale, que faz com que essa história chegue cada vez mais longe. Berlim ajuda o filme a cruzar fronteiras, ainda mais em um momento tão bonito para o cinema brasileiro'', afirmou o diretor sobre a conquista de ser selecionado na Berlinale.

Confira o trailer:



Sobre o filme

''Arame Farpado'' é um drama familiar que acompanha duas irmãs e um padrasto durante uma noite na sala de espera de um hospital, após um infortúnio. Enquanto esperam, os personagens refletem sobre seus próprios conflitos, mas também se tornam testemunhas da realidade social do ambiente hospitalar.

O elenco traz a mineira Camila Botelho como protagonista e Ricardo Bagge, além da jovem atriz Isabella Guido, de 12 anos, descoberta em uma escola local, que faz sua estreia no cinema.

''A gente quer que o mundo veja nossas histórias, escute o que a gente tem pra contar e Berlim é uma oportunidade muito grande pra isso. Estamos muito felizes'', comentou a produtora Luísa Cação.

Curiosidade

As gravações em Paraguaçu Paulista ganharam um toque de realismo com a construção de um hospital fictício em um prédio local e isso gerou burburinho na cidade, pois muitos moradores acreditaram que se tratava de uma inauguração real. A repercussão foi tão grande que a prefeitura precisou divulgar uma nota pública esclarecendo que o local era parte do cenário de um filme.

