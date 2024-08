A- A+

JOGOS PARALÍMPICOS ''Da Inclusão ao Pódio'': série aborda inclusão e representatividade dos atletas paralímpicos Projeto documental vai explorar a jornada dos profissionais e as nuances do Movimento Paralímpico

''Da Inclusão ao Pódio'' convida o espectador para o íntimo das jornadas dos atletas paralímpicos brasileiros. A série documental, que estreia nesta segunda-feira (26), no sportv 2, explora a trajetória de vida e profissional dos atletas, abordando questões de inclusão e representatividade no esporte.

O projeto dirigido por André Bushatsky, que conta com quatro episódios de 20 minutos cada, recebeu apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). ''Da Inclusão ao Pódio'' deve apresentar as nuances do Movimento Paralímpico no Brasil e retratar desde o início até o estrelato no alto rendimento esportivo e a importância de referências positivas para as novas gerações.

''Os atletas são o coração de cada episódio e sua presença foi fundamental para a construção desta obra'', explica o diretor André Bushatsky.

A produção de ''Da Inclusão ao Pódio'' enfrentou o desafio de condensar cerca de 20 horas de material filmado em cada episódio, sempre surpreendendo com novas descobertas e histórias inspiradoras durante as gravações.

Depoimentos emocionantes

Entre os destaques da obra, estão os depoimentos de atletas como Carol Santiago, recordista mundial nos 50m livre de natação; Alessandra Oliveira, medalhista de ouro nos 100m peito nos Jogos Parapan-americanos de Santiago 2023; Gabriel Lucas Costa, jovem promessa do parabadminton; o judoca Willians Silva de Araujo e a nadadora Dayanne Silva; Sandro Hirochi, ganhador da medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Halterofilismo Paralímpico e Daniel Dias, maior medalhista da história do Brasil na natação.

A produção tem a participação de Mizael Conrado e Yohansson do Nascimento, presidente e vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), entidade responsável pela organização e promoção do esporte paralímpico no Brasil. Ambos são campeões paralímpicos e referências do Movimento Paralímpico por suas conquistas em suas modalidades, futebol de cegos e atletismo.

Eles representam a primeira diretoria da história do CPB formada somente por pessoas com deficiência e atletas medalhistas paralímpicos. Mizael foi o primeiro medalhista paralímpico a assumir o cargo do CPB.

Ele foi bicampeão paralímpico de futebol de cegos nos Jogos de Atenas 2004 e Pequim 2008, além de ter sido considerado o melhor jogador do mundo da modalidade em 1998. Yohansson foi campeão em Londres 2012 e tem outras cinco medalhas em Jogos Paralímpicos.

"'Da Inclusão ao Pódio' é extremamente importante para mostrar como o esporte paralímpico é feito no Brasil, não só nas arenas esportivas, mas também em seus bastidores. A produção também vai ao encontro de uma das missões do CPB, que é colaborar para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade em todas as áreas, por meio do esporte. Acreditamos que com a série no Sportv, e em uma plataforma de streaming como a Globoplay, conversaremos com um público mais jovem. Desta forma, esperamos que mais crianças e adolescentes conheçam o esporte paralímpico, aumentando o número de praticantes para mantermos o alto nível brasileiro em missões internacionais", diz Mizael Conrado, bicampeão paralímpico no futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008) e presidente do CPB.

Eixo temático

A série vai além das competições, abordando temas como a inclusão social através do esporte e os desafios enfrentados por pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Cada um dos quatro episódios (Crianças no universo paralímpico; Mercado de trabalho; Esporte paralímpico pelo Brasil; e O caminho até Paris) se dedica a uma temática específica, proporcionando uma visão abrangente do esporte paralímpico no Brasil: desde a infância de jovens atletas até a preparação para as competições internacionais, culminando na jornada até os Jogos Paralímpicos de Paris.

''Cada episódio tem seu próprio nome. E o primeiro se chama 'Tirem as crianças de casa', porque na nossa pesquisa, percebemos que muita gente que tem filhos com algum tipo de deficiência nem sempre os levam para fazer atividades fora de casa, deixam eles no sofá vendo televisão, não querem mostrá-los para a sociedade. Tirar as crianças de casa é fundamental para a família, sociedade e, claro, para as próprias crianças. Para que elas possam se inserir e para que as outras pessoas, ao conviverem com elas, possam enxergar todo seu talento e potencial. Devemos conversar muito sobre isso. E quanto mais se falar sobre o assunto, mais ele se normaliza e deixa de ser tabu'', conclui André Bushatsky.

A série ''Da Inclusão ao Pódio'' foi produzida pela Bushatsky Filmes e patrocinada pela Toyota, por meio da Lei do Audiovisual.

Os dois primeiros episódios da série serão lançados no dia 26 de agosto no Canal sportv 2, às 21h30. Os dois últimos episódios serão exibidos no canal no dia 27 de agosto, às 21h30. Após cada exibição, os episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming do Globoplay.

Sinopse

Em quatro episódios, a série “Da Inclusão ao Pódio” explora a inclusão de pessoas com deficiência através do esporte, a representatividade no movimento paralímpico, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, e os bastidores da preparação dos atletas para as grandes competições internacionais. A produção revela as muitas camadas do Movimento Paralímpico que vão além das arenas esportivas, mostrando o impacto transformador do esporte na vida dos atletas e da sociedade.

Sobre o Comitê Paralímpico Brasileiro

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) foi fundado no dia 9 de fevereiro de 1995, em sua primeira sede, em Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente, a entidade está situada na cidade de São Paulo. O CPB é o responsável pelas missões brasileiras em Jogos Parapan-Americanos e Paralímpicos. Além disso, atua como Confederação em quatro modalidades paralímpicas: atletismo, halterofilismo, natação e tiro esportivo. O Comitê tem como visão ser referência mundial na gestão e desenvolvimento do esporte paralímpico, da base ao alto rendimento, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência em todas as suas dimensões.

