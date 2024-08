A- A+

FAMOSOS Daisy Ridley revela que sofre de uma doença autoimune: "Achei que estava com raiva do mundo" A atriz britânica disse que foi diagnosticada com uma doença sem cura após apresentar sintomas como ondas de calor, fadiga, batimentos cardíacos acelerados,

Daisy Ridley, estrela da nova trilogia de "Star Wars", revelou que foi diagnosticada com a doença de Graves no ano passado, logo depois que seu médico a incentivou a consultar um endocrinologista.



Em uma entrevista para a "Women's Health", a atriz de 32 anos disse que soube de seu distúrbio autoimune após sentir ondas de calor, fadiga, batimentos cardíacos acelerados, perda de peso e tremores nas mãos.



"Pensei: 'Bem, acabei de desempenhar um papel muito estressante, provavelmente é por isso que me sinto mal'”, disse ela sobre seu papel no longa-metragem "Magpie", filmado em 2024.

Segundo seu relato, foi quando mencionou esses sintomas ao endocrinologista que ele sugeriu a hipótese dela sofrer da síndrome de Graves. Esta doença faz com que a glândula tireóide produza hormônio em excesso.



“Foi engraçado, pensei que estava com raiva do mundo, mas acontece que tudo funciona tão rápido que não dá para relaxar”, explicou ela.

Embora a doença de Graves não tenha cura, Ridley toma remédios diariamente, o que a faz se sentir melhor, e ela teve que se tornar mais rigorosa com sua dieta e exercícios.



“Não sou muito rígida quanto a isso, mas no geral cortar o glúten me fez sentir melhor”, disse ela.



A atriz é vegana há anos. “Antes eu não percebia o quanto me sentia mal. Aí, olhei para trás e pensei: 'Como fiz tudo assim?'"

Além disso, Ridley incorporou atividades como saunas infravermelhas, crioterapia, massagens e acupuntura em sua rotina.



“Sempre me preocupei com a saúde, mas agora procuro dar atenção ao bem-estar geral”, explicou. “Faço algumas coisas holísticas, mas também entendo que é um privilégio poder fazer essas coisas.”

Além da doença de Graves, Ridley também teve outros problemas de saúde. Em janeiro ela revelou que desenvolveu úlceras estomacais devido à “loucura” de fazer parte do elenco de "Star Wars".



“Quando toda a loucura estourou, eu disse para mim mesmo: 'Estou bem. Estou bem. Estou bem. Tudo está indo bem'”, lembrou. “E foi bom, na maior parte. Mas acho que o que eu estava realmente lutando era que isso era normal, mas não era normal para todos os outros”, disse ela sobre as úlceras.

Além disso, a estrela sofre de endometriose e síndrome dos ovários policísticos e, por conta disso, também passou por problemas de pele devido aos desequilíbrios hormonais causados pela síndrome.



“Estamos todos lutando contra algo que os outros não conseguem ver, e conhecer as pessoas com gentileza, graça e carinho é o máximo que podemos fazer”, disse ela sobre seus problemas de saúde. “Ser humano é muito desconfortável. Muitas vezes é realmente difícil. Mas, em última análise, tentar é conseguir”.

“A doença de Graves – a forma mais comum de hipertireoidismo – é causada pela presença de anticorpos no sangue que estimulam o crescimento da glândula tireoide e secretam o excesso de hormônio tireoidiano”, explicou o Dr. Negueruela ao "La Nación".



Para a especialista, esse tipo de hipertireoidismo costuma ocorrer em famílias, por isso é uma condição hereditária.



Além disso, o médico destaca que alguns sintomas recorrentes da doença de Graves são: olhos grandes devido à retração das pálpebras superiores e/ou protrusão de um ou ambos os olhos e inflamação na parte anterior do pescoço devido a um aumento da glândula, o chamado bócio.

Veja também

MÚSICA Paula Lavigne festeja 82 anos de Caetano Veloso nas redes sociais: "Vovô, nós te amamos muito"; veja