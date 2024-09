A- A+

LOW PROFILE? Vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds tem 1,6 mi de seguidores e apenas uma foto no Instagram Banda americana se apresenta neste sábado (14) no Palco Mundo do Rock in Rio 2024

Pelo menos no Instagram, Dan Reynolds é o que muitos chamam de "low profile". O vocalista do Imagine Dragons, atração do Palco Mundo deste sábado (14) no Rock in Rio 2024, tem uma legião de seguidores na rede (1,6 milhão), mas só mantém uma foto em seu feed.

A imagem postada é bem padrão: uma foto de divulgação em preto e branco bem produzida com o cantor vestido de forma casual (mas elegante) e sentado em uma cadeira. A foto foi postada em junho para divulgar o último álbum da banda, "LOOM". E está acompanhada de um textão em inglês na legenda.

"Tenho tentado escrever esta mensagem há algum tempo, mas continuava adiando", escreveu. Estive me afastando de tudo para encontrar meu senso de identidade. Obrigado por me permitir esse espaço e por todas as mensagens e cartas gentis que nos foram enviadas. Espero que você saiba o quanto isso significa para mim. Hoje, nosso novo álbum LOOM foi lançado. Temos trabalhado nele silenciosamente nos últimos anos. Eu me vi perdido em uma onda de emoções e não sabia como expressá-las. Mas, como sempre, a música me ofereceu um espaço para isso. E o estúdio me deu um refúgio e um ouvido sem julgamentos. Com meus melhores amigos ao meu lado, trabalhamos nesse álbum. Eu me senti livre para dizer tudo o que precisava. Espero que ele traga para você o mesmo tipo de conforto que trouxe para mim. O que quer que você precise. Espero que ele faça você sentir. Qualquer coisa. Algo. Raiva. Felicidade. Gratidão. Coração partido. Alegria. Paz. Nostalgia".

A vinda ao Brasil poderá render novas fotos para o feed de Reynolds. Isso porque o cantor costumava visitar o Brasil na infância e tem muitas lembranças agradáveis dessa época.

"Há um tempo, venho dizendo o quanto amo o Brasil. E sei que os brasileiros conseguem ver minha alegria toda vez que subo no palco por aí", disse Dan Reynolds, em entrevista ao GLOBO publicada em maio deste ano.

O pai do cantor, Ronald Reynolds, foi um missionário mórmon e passou um tempo no país em missão evangelizadora.

"Cresci com influência de músicas brasileiras. Lembro de meu pai comprar guaraná e de nos levar a churrascarias brasileiras", recorda o cantor.

