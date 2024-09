A- A+

ROCK IN RIO Rock in Rio 2024: Funk 'light' de MC Cabelinho abre as portas do baile na primeira noite Músico fechou o Palco Sunset na primeira noite do evento

Seguindo uma clara tendência no dia do Rock in Rio dedicado ao trap, ao rap e ao funk, MC Cabelinho e o Coral das Favelas abriram seu show com bateria, guitarras e teclados, em frente a uma impressionante multidão no Palco Sunset — que certamente superou a do show anterior no Palco Mundo, do 21 Savage.



“Vamo marolar”, cantada por dois coros, o das favelas e o do público, abriu um show com pura vibe de sexta-feira à noite.

O funk baixos teores (no som, não no conteúdo lírico; picante como sempre) de Cabelinho e versos como “Deixa eles contar (sic) história que eu gosto é de contar dinheiro” abriram as portas do baile, no penúltimo show da noite de abertura do Rock in Rio 40 anos.

No entanto, o clima de funk romântico de Cabelinho acabou tendo o mesmo destino de outros shows da sexta-feira: com 40 minutos de show começou a debandada rumo ao Palco Mundo, onde à meia-noite se apresentaria Travis Scott.

