Daniel Mastral: saiba o que é satanismo, religião que o escritor abandonou antes de morrer

A morte de Daniel Mastral e sua repercussão nas redes sociais colocou em destaque o satanismo. O escritor era conhecido por ter abandonado a religião e abordar o assunto em seus livros e palestras.

Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto no último domingo (4), no quintal de sua residência, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Ele dizia ter feito parte da seita satanista dos 17 aos 26 anos, convertendo-se ao cristianismo depois.

O que é satanismo?

O termo satanismo engloba diferentes vertentes dentro de um conjunto de crenças ideológicas e filosóficas com práticas em comum. Todas elas podem ser identificadas pela associação simbólica, admiração ou veneração a Satanás e outros personagens bíblicos similares.



A versão mais conhecida é a da Igreja de Satã, fundada por Anton LaVey em 1966. O norte-americano escreveu, em 1969, "A Bíblia Satânica", que se tornou um texto central para a filosofia.

O laveyanismo não acredita em Deus e nem no Diabo. Não existe na doutrina uma adoração literal à figura de Satanás, que é visto mais como um símbolo do individualismo e do hedonismo. Seus membros pregam a liberdade e a busca pelo prazer acima de tudo.

Outras vertentes

Ao contrário do satanismo laveyano, o satanismo teísta crê na existência de entidades sobrenaturais. Seus adeptos veneram a figura de Satanás e buscam conexão espiritual através de rituais.

O satanismo teísta é praticado por grupos independentes não necessariamente conectados entre si. Essas organizações absorvem tradições espirituais de diferentes religiões como paganismo, esoterismo, budismo e hinduísmo.

Mastral e o satanismo

Daniel Mastral escreveu o livro "Filho do Fogo", lançado em três volumes, para revelar detalhes de suas supostas experiências com o satanismo. O escritor também costumava levar os relatos para palestras e entrevistas.

Segundo Mastral, ele teria abandonado a seita após não aceitar realizar um sacrifício humano. Em fevereiro deste ano, o escritor disse ao canal "Na Real", no YouTube, que não conseguiu concluir o objetivo por não ter "sangue frio" e "nem coragem".

Daniel afirmava que, para largar o satanismo, contou com a ajuda de um pastor evangélico apresentado por uma namorada da época. "Ele orou por mim, eu caí e me debati. Foi tipo um exorcismo", disse.

Na mesma entrevista, o escritor disse que, após sua conversão, passou a receber ameaças. "No último contato que eu tive com eles, fiz um juramento de nunca contar nada do que eles fazem. Combinei: 'vou preservar os segredos e vocês me esquecem'. E assim foi feito", contou.



